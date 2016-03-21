В Минске продолжают работу по строительству районных физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов

Новости Беларуси. В столице продолжают работу по строительству районных физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов. Так, в Московском районе уже возводят многофункциональный комплекс на пересечении улиц Рафиева и Белецкого. В рамках инвестпрограммы здесь планируют создать еще две крытые водные акватории. Кроме того, в Минске уже определили площадку под строительство первого бюджетного бассейна. Его разместят в микрорайоне Брилевичи. Уже готовится градостроительный проект.

Оздоровиться всей семьей жители столицы смогут вскоре в новом многофункциональном физкульткомплексе на пересечении улиц Рафиева и Белецкого. Это просторное трехэтажное помещение включает в себя зал игровых видов спорта и боевых искусств, теннисный корт, женский фитнес-зал. Причем реализуется проект по инициативе российского инвестора, который и в будущем готов активно сотрудничать с белорусской столицей.

Сергей Лущик, руководитель проекта:

У нас есть большие планы, чтобы в каждом районе открыть похожие физкультурно-оздоровительные комплексы с таким функциональным назначением. Следующий район будет Фрунзенский. На пересечении Тимошенко и Чичурина.

Первоначально вместе с возведением спорткомлекса планировалось и строительство теннисных кортов. Однако городская власть предложила другую выгодную альтернативу – крытый бассейн. Акватория будет рассчитана на 70 посещений в смену.

К концу года здесь появится переходная галерея, которая свяжет физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном больше чем на тысячу квадратных метров. Уйти в большой заплыв здесь смогут и взрослые, и дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предусмотрели и создание безбарьерной среды. Для людей с ограниченными возможностями здесь оборудуют специальный подъемник. Известно, что ФОК сдадут уже к августе, а бассейн – чуть позже.

К слову, в Московском районе планируют построить несколько таких комплексов, шесть из них с бассейнами. Учитывается тот факт, что здесь проживает порядка 300 тысяч жителей, а половине из них не достает подобных спортивных площадок.

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:

Бассейны востребованы, они работают на полную загрузку, утром и вечером. Только строительство новых бассейнов позволит удовлетворить спрос минчан в этом виде спорта.

В 2016 году в Минске планируют развивать и сеть бюджетных бассейнов. Первый из девяти появится в Брилевичах. В проект инвестпрограммы белорусской столицы на 2016 год включен межшкольный бассейн в Брилевичах-2. Уже разработана необходимая документация по инвестиционным участкам в микрорайоне Малиновка. Причем эти объекты включены в инвестпрограмму города.

Ирина Гайсенок, руководитель группы мастерской генерального плана:

В соответствии со стратегией развития города были определены участки, на которых могут размещаться объекты. На некоторых участках они уже строятся. Также есть два предложения новых, на которые еще не было разработано никакой документации.

По подсчетам специалистов, сейчас каждый четвертый житель Минска регулярно занимается физкультурой и спортом. Но благодаря грандиозным планам за несколько лет столица придет к равномерному размещению физкультурно-оздоровительных комплексов.