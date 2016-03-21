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Бесплатно заказать выписку из амбулаторной карты в Минске теперь можно через Интернет

21 марта 2016 17:45
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Новости Беларуси. Заказать выписку из амбулаторной карты теперь можно и через Интернет. Такую бесплатную услугу внедрили во всех поликлиниках столицы. Достаточно лишь оформить заявку по образцу на сайте медучреждения и переслать на электронный адрес получателя. В течение пяти рабочих дней со дня обращения документ будет готов, а забрать его можно в доврачебном кабинете.

Медики подчеркивают: необходимо обязательно дождаться подтверждения запроса. В том случае, если оно не пришло, советуют проверить правильность ввода электронного адреса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика

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