Новости Беларуси. Мастер-класс от белорусских медиков. Преподаватели и студенты одного из ведущих вузов Японии 21 марта посетили минские клиники. В частности, профессора и будущие врачи Страны восходящего солнца интересовались, как в Беларуси диагностируют рак и лечат болезни сердца.

Стоит отметить, что в сфере медицины Япония – законодательница мод. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по качеству оказываемых услуг Страна восходящего солнца занимает одно из лидирующих мест в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макото Танака, заместитель декана медицинского факультета университета Цукуба (Япония):

Я в Беларуси впервые, и я очень поражен тем, что здесь есть такие высокоорганизованные центры с современным оборудованием. А в центре кардиологии меня удивила возможность проведения сразу четырех операций на открытом сердце в день. Это порядка тысячи в год. Для сравнения, самый большой кардиологический центр в Японии выполняет в год около 800 операций.

Ханаэ Абэ, студент медицинского факультета университета Цукуба (Япония):

Мне очень понравилась эта поездка. Удивительно, что медицинская помощь в Беларуси бесплатная для населения. Это очень хорошо. Мне еще понравилось, что у вас много женщин-врачей, которые занимают серьезные должности.