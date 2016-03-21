Новости Беларуси. 81-й День рождения 21 марта отмечает почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. Он служит Богу, Церкви и людям уже более 60 лет. Усилиями первого Экзарха восстановлены исторические святыни, построены храмы, получил широкое развитие богословский и межцерковный диалог.

Просветительская деятельность Владыки Филарета, его большой личный вклад в духовное возрождение народа отмечены высокими государственными наградами. В 2006 году ему присвоено звание «Герой Беларуси».

С юбилеем Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.