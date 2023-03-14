В Минске продолжат строить третью линию метро. Подготовительные работы уже начались

В Советском районе столицы возведут три станции. На первом этапе (в границах площади Бангалор и улицы Богдановича) специалисты проводят вынос кабельных и теплоэлектросетей, оптоволоконных линий. Затем займутся коммуникациями.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Проведена инвентаризация древесно-кустарниковой растительности в местах производства работ, некоторые деревья и кустарники будут пересаживаться, некоторые – удаляться. В несколько этапов будет производиться работа: вынос сетей, строительство. Каждый раз на каждом этапе маршрут движения будет меняться. Разрабатывается рубрика на сайте администрации районов, мы имеем определенные материалы, чтобы встречаться с гражданами по месту жительства, на личных приемах разъясняем, а также при проведении единых дней информирования.