В Минске продолжат строить третью линию метро. Подготовительные работы уже начались

Новости Беларуси. Подготовительные работы для продолжения строительства третьей линии метро начались в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подготовительные работы для продолжения строительства третьей линии метро начались в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Советском районе столицы возведут три станции. На первом этапе (в границах площади Бангалор и улицы Богдановича) специалисты проводят вынос кабельных и теплоэлектросетей, оптоволоконных линий. Затем займутся коммуникациями.
Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Проведена инвентаризация древесно-кустарниковой растительности в местах производства работ, некоторые деревья и кустарники будут пересаживаться, некоторые – удаляться. В несколько этапов будет производиться работа: вынос сетей, строительство. Каждый раз на каждом этапе маршрут движения будет меняться. Разрабатывается рубрика на сайте администрации районов, мы имеем определенные материалы, чтобы встречаться с гражданами по месту жительства, на личных приемах разъясняем, а также при проведении единых дней информирования.
Основные изменения в движении транспорта затронут участки, где появятся новые станции метро. Всю подготовительную работу завершат к 2029 году.
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