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В Минске продолжат строить третью линию метро. Подготовительные работы уже начались

14 марта 2023 06:55
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Новости Беларуси. Подготовительные работы для продолжения строительства третьей линии метро начались в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжат строить третью линию метро. Подготовительные работы уже начались-1

В Советском районе столицы возведут три станции. На первом этапе (в границах площади Бангалор и улицы Богдановича) специалисты проводят вынос кабельных и теплоэлектросетей, оптоволоконных линий. Затем займутся коммуникациями.

В Минске продолжат строить третью линию метро. Подготовительные работы уже начались-4

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Проведена инвентаризация древесно-кустарниковой растительности в местах производства работ, некоторые деревья и кустарники будут пересаживаться, некоторые – удаляться. В несколько этапов будет производиться работа: вынос сетей, строительство. Каждый раз на каждом этапе маршрут движения будет меняться. Разрабатывается рубрика на сайте администрации районов, мы имеем определенные материалы, чтобы встречаться с гражданами по месту жительства, на личных приемах разъясняем, а также при проведении единых дней информирования.

В Минске продолжат строить третью линию метро. Подготовительные работы уже начались-7

Основные изменения в движении транспорта затронут участки, где появятся новые станции метро. Всю подготовительную работу завершат к 2029 году.

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# Минское метро # общество # Сергей Хильман # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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