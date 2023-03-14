Программа партии «Белая Русь» должна отражать основные ценности государства – мнение

Новости Беларуси. Доступная бесплатная медицина, защита материнства и детства, достойная оплата труда. В Беларуси продолжается общественное обсуждение программы будущей политической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки инициатив от неравнодушных граждан поступают из разных регионов страны. Не единожды озвучено мнение, что программные основы новой партии должны отражать основные ценности государства, закрепленные в Конституции. В обсуждении документа принимают участие педагоги и аграрии, ветераны и научное сообщество, медики.

Татьяна Зарецкая, заместитель директора гродненского предприятия «Фармация»:

Я провизор, работаю на фармацевтическом предприятии, поэтому для меня тезис об увеличении финансирования сферы здравоохранения является особенно актуальным. Цифровизация медицины, дальнейшее ее развитие – это забота о здоровье каждого из нас. Фармацевтическая сфера является неотъемлемой частью всей системы здравоохранения, поэтому особенно актуальным с точки зрения защиты лекарственного обеспечения нашего населения является создание условий для независимости от внешних рынков.

Все предложения от регионов по программе и уставу новой партии будут проанализированы и вынесены на рассмотрение делегатов на учредительном съезде партии «Белая Русь». Он пройдет в Минске уже в субботу, 18 марта.