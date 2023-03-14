Прямой эфир

Программа партии «Белая Русь» должна отражать основные ценности государства – мнение

14 марта 2023 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Доступная бесплатная медицина, защита материнства и детства, достойная оплата труда. В Беларуси продолжается общественное обсуждение программы будущей политической партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа партии «Белая Русь» должна отражать основные ценности государства – мнение-1

Десятки инициатив от неравнодушных граждан поступают из разных регионов страны. Не единожды озвучено мнение, что программные основы новой партии должны отражать основные ценности государства, закрепленные в Конституции. В обсуждении документа принимают участие педагоги и аграрии, ветераны и научное сообщество, медики.

Программа партии «Белая Русь» должна отражать основные ценности государства – мнение-4

Татьяна Зарецкая, заместитель директора гродненского предприятия «Фармация»:
Я провизор, работаю на фармацевтическом предприятии, поэтому для меня тезис об увеличении финансирования сферы здравоохранения является особенно актуальным. Цифровизация медицины, дальнейшее ее развитие – это забота о здоровье каждого из нас. Фармацевтическая сфера является неотъемлемой частью всей системы здравоохранения, поэтому особенно актуальным с точки зрения защиты лекарственного обеспечения нашего населения является создание условий для независимости от внешних рынков.

Все предложения от регионов по программе и уставу новой партии будут проанализированы и вынесены на рассмотрение делегатов на учредительном съезде партии «Белая Русь». Он пройдет в Минске уже в субботу, 18 марта.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Белая Русь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Беларусь в глобальном тренде». Азия уже задаёт динамику развития всей планеты?
13 марта 2023 19:48

«Беларусь в глобальном тренде». Азия уже задаёт динамику развития всей планеты?

В области искусственного интеллекта Китай опережает Штаты на 50 лет. Как так вышло?
13 марта 2023 19:44

В области искусственного интеллекта Китай опережает Штаты на 50 лет. Как так вышло?

«Они боятся хуацяо». Как политика США коррелирует с синофобией в американском обществе?
13 марта 2023 19:39

«Они боятся хуацяо». Как политика США коррелирует с синофобией в американском обществе?