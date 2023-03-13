«Беларусь в глобальном тренде». Азия уже задаёт динамику развития всей планеты?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вопрос от наших зрителей: Александру Григорьевичу осталось совершить поездку в Нью-Дели и замкнуть кольцо Минск-Тегеран-Нью-Дели-Пекин-Москва-Минск. Вот это будет сила против западных узурпаторов. Вообще, в принципе, Индия в этом даже не триумвирате, это больше… В этой фигуре Индия есть?

Юрий Ярмолинский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Знаете, мне тоже нравится, мы в БИСИ тоже всякой геометрией геополитической занимаемся. Уже исписали по этому поводу как минимум дюжину аналитических записок. Я, единственное, хотел бы, может быть, в качестве такого реверса в начале беседы с позиции аналитика обозначить, что же все-таки происходит. И в контексте неких трендов. Основной тренд – это Беларусь в глобальном тренде. А тренд глобальный заключается в том, что мир приходит к норме исторической 300-летней давности, когда Азия задавала динамику всему планетарному развитию.

Кирилл Казаков:

А потом были опиумные войны и колонизация.