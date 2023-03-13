«Беларусь в глобальном тренде». Азия уже задаёт динамику развития всей планеты?
Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вопрос от наших зрителей: Александру Григорьевичу осталось совершить поездку в Нью-Дели и замкнуть кольцо Минск-Тегеран-Нью-Дели-Пекин-Москва-Минск. Вот это будет сила против западных узурпаторов. Вообще, в принципе, Индия в этом даже не триумвирате, это больше… В этой фигуре Индия есть?
Юрий Ярмолинский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Знаете, мне тоже нравится, мы в БИСИ тоже всякой геометрией геополитической занимаемся. Уже исписали по этому поводу как минимум дюжину аналитических записок. Я, единственное, хотел бы, может быть, в качестве такого реверса в начале беседы с позиции аналитика обозначить, что же все-таки происходит. И в контексте неких трендов. Основной тренд – это Беларусь в глобальном тренде. А тренд глобальный заключается в том, что мир приходит к норме исторической 300-летней давности, когда Азия задавала динамику всему планетарному развитию.
Кирилл Казаков:
А потом были опиумные войны и колонизация.
Юрий Ярмолинский:
Это уже частности. Тем не менее этот тренд на сегодня констатируют аналитики с Востока. Второй тренд, который условно принят. Точкой его отсчета считается пандемия, потом события февраля прошлого года. Это тренд на регионализацию. Сегодня прочитал у одного индийского эксперта. Он называет это министоронность. Это когда малые и средние государства кооперируются на основе национальных интересов, схожести большинства из них, для решения каких-то насущных проблем. И они говорят, что этот тренд будет определять в ближайшей перспективе геополитическую картину мира.
Кирилл Казаков:
Если взять и вашего индийского визави, который это написал, то самым главным, идеальным государством был Советский Союз. Малые государства национальные, которые объединились ради одной цели, для решения каких-то проблем.
Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:
Если по существу, Индия – самое слабое место в этой геометрии.
Кирилл Казаков:
Слушайте, там больше всего людей в мире скоро жить будет.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Китай использует Иран в своих целях». Какую политику в долгосрочной перспективе строит КНР?
Встреча с Путиным и определит тональность. Чего ждать от онлайн-разговора Зеленского и Си Цзиньпина?
Китай сегодня имеет выход только в сторону России. Как Запад пытается изолировать КНР?