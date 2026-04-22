Третий лишний в отношениях – психолог рассказала о чрезмерной материнской любви

Юлия Чернышенко, психолог:

Очень часто пары сталкиваются в отношениях с третьим лишним человеком, и этим человеком является фигура мамы. Почему лучше избегать третьего лишнего в отношениях и что с этим делать, сейчас будем размышлять. Партнерские отношения являются экологичными, когда данные отношения только на двоих. Каждый раз, когда третье лицо в виде фигуры мамы входит в отношения, обязательно начинаются ссоры, скандалы. Как же справляться с вмешательством физическим, моральным, психологическим в отношения взрослых детей? И как сделать так, чтобы выстроить границы? В первую очередь стоит помнить, что вы друг для друга партнеры. И все проблемы, все радости, все горести вы делите между двоими, никому не жалуясь, особенно маме. Мужчина точно так же, как и женщина, любой вопрос во взаимоотношениях может решить самостоятельно либо одним звонком. Главное, чтобы это был звонок не маме.

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