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В Центральном районе Минска появятся около 2 тысяч дополнительных гостиничных номеров и 15 общепитов

14 марта 2013 18:00
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Новости Беларуси. Центральный район столицы наводит последние штрихи в культурной программе, которая порадует горожан и приезжих во время чемпионата мира по хоккею. Здесь будут готовы приютить фанатов спорта со всеми удобствами.

Появится около 2 тысяч дополнительных гостиничных номеров. А также туристы не останутся голодными. Порядка 15 общепитов откроется в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Поскробко, глава администрации Центрального района:
Рабочая группа, конечно, сделала упор на парковочные места, которые будут создаваться вокруг комплекса «Минск-Арена». Сегодня мы даже рассматриваем тот вопрос, чтобы создать дополнительные временные парковочные места именно на период чемпионата мира по хоккею.

# общество # Чемпионат мира по хоккею # Олег Поскробко

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