С любовью и уважением к прекрасной половине страны – в Гродно высадили первую аллею в честь Года белорусской женщины. Полсотни молодых лип теперь украшают сквер «Молодежный» рядом со строящейся областной больницей, возведение которой находится на контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экологической акции приняли участие представители всех политических партий и общественных объединений региона – совместный труд стал еще одним символом единства и заботы о будущем. Выбор пал на липу не случайно: у этого дерева сердцевидные листья – тонкий и трогательный жест, символизирующий признание в любви к белорусским женщинам. Они, подобно этим деревьям, укоренились на родной земле, расцвели и украшают страну своими делами.

Елена Стальбовская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Посадка деревьев – это всегда разговор о будущем, о связи поколений. Еще в детстве, помню, и своим детям, и мне родители читали, были такие «Рассказы для самых маленьких». Посадил дед дерево, яблоньку, рядом идет прохожий и спрашивает: «Так зачем ты, старик, посадил, ты же не съешь этого яблока?». «Я не съем – другие съедят. Мне спасибо скажут». Вот поэтому, конечно, все, что мы делаем в рамках посадки деревьев, мы активными действиями присоединяемся к будущему. К тому, чтобы создать для наших поколений будущих, для детей, для внуков прекрасное оставить наследие.

Скоро среди молодых лип смогут прогуливаться пациенты будущей больницы, а местные жители – найдут здесь уголок отдыха после насыщенного дня: сквер расположен неподалеку от городских многоэтажек.