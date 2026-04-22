«Аксессуары – это главное». Какие модные тренды нравятся минчанам?

Пальто у меня пошито на заказ. Вдохновлено немножечко готической атмосферой, потому что вот этот воротник высокий, который поднимается, опускается. Кольцо привезено из Омана как сувенир и, в принципе, напоминание о приятных моментах. Я люблю добавлять маленькие детали. Это обычно или обвесы какие-то, я поклонница разных ремней. Сейчас мне нравится тренд с цветом Тиффани. Хочется быть индивидуальной и не следовать только трендам.

Вот такую куртку я купила. Актуальная модель, поэтому и со всем сочетается. Этим летом появятся обязательно рваные светлые джинсы, кружева, какие-нибудь мюли 100% я себе присмотрю. В основном это, наверное, аксессуары, сумки, очки иногда, какие-нибудь повязки на пояс. Эту сумочку нашла на популярном маркетплейсе. Она мне очень понравилась.