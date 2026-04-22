Прямой эфир

«Аксессуары – это главное». Какие модные тренды нравятся минчанам?

22 апреля 2026 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Аксессуары – это главное». Какие модные тренды нравятся минчанам?-1

Пальто у меня пошито на заказ. Вдохновлено немножечко готической атмосферой, потому что вот этот воротник высокий, который поднимается, опускается. Кольцо привезено из Омана как сувенир и, в принципе, напоминание о приятных моментах. Я люблю добавлять маленькие детали. Это обычно или обвесы какие-то, я поклонница разных ремней. Сейчас мне нравится тренд с цветом Тиффани. Хочется быть индивидуальной и не следовать только трендам. 

«Аксессуары – это главное». Какие модные тренды нравятся минчанам?-3

Вот такую куртку я купила. Актуальная модель, поэтому и со всем сочетается. Этим летом появятся обязательно рваные светлые джинсы, кружева, какие-нибудь мюли 100% я себе присмотрю. В основном это, наверное, аксессуары, сумки, очки иногда, какие-нибудь повязки на пояс. Эту сумочку нашла на популярном маркетплейсе. Она мне очень понравилась. 

«Аксессуары – это главное». Какие модные тренды нравятся минчанам?-5

Эти сапоги я очень люблю, потому что каблук довольно-таки небольшой. Они очень хорошо подходят ко всем образам в любом стиле. Мне кажется, аксессуары – это главное. Например, без ремня образ смотрелся бы более мешковато. Этот шарф собрал очень много комплиментов. 

Подробности в видео

# Уличная мода # Мода # Мода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно высадили первую аллею в честь Года белорусской женщины
22 апреля 2026 08:33

В Гродно высадили первую аллею в честь Года белорусской женщины

Пятый сервисный центр по обслуживанию белорусской техники откроют в Зимбабве
22 апреля 2026 08:26

Пятый сервисный центр по обслуживанию белорусской техники откроют в Зимбабве

Третий лишний в отношениях – психолог рассказала о чрезмерной материнской любви
22 апреля 2026 08:15

Третий лишний в отношениях – психолог рассказала о чрезмерной материнской любви