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Венгерская MOL заявила о готовности Украины возобновить поставки по «Дружбе»

22 апреля 2026 10:01
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Венгерская MOL заявила о готовности Украины возобновить поставки по «Дружбе»-0

Украина информировала о готовности осуществлять транзит нефти в Венгрию и Словакию посредством трубопроводу «Дружба», пишет РИА Новости со ссылкой на венгерскую нефтегазовую компанию MOL.

О возможности возобновления транзита венгерской стороне сообщил украинский оператор системы магистральных нефтепроводов «Укртранснафта».

Киев остановил транзит российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию 27 января, объясняя это повреждениями нефтепровода.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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