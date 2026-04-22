В чем заключается политический парадокс современности? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог: В той или иной степени любой человек неизбежно сталкивается с давлением общества. Сколько бы ни рассуждалось о праве любой личности оставаться собой, как правило, социальный контекст давлеет. Тем самым большинство корректирует тех, кто в каком-либо качестве проявляет себя несистемно. Если взглянуть на те внутриполитические процессы, которые на данный момент происходят внутри ЕС, то категория так называемых евроскептиков регулярно сталкиваются с попытками большинства корректировать их политику, чтобы они стали удобными для всеобщей системы. При этом совершенно неудобными для себя и потребностей населения собственных стран. С тем же характером внешней политики многие представители как бы свободной демократической модели подходят к международным отношениям уже вне ЕС.

Алена Дзиодзина:

В этом смысле подход Александра Лукашенко периодически встречается с критикой со стороны отдельных представителей стран ЕС. Согласно такой логике, кто-либо, например, из Брюсселя убежден, что именно он наверняка лучше себе представляет, как нужно жить белорусам, чем тот Президент, которого люди для себя выбрали. Звучит довольно абсурдно. Тем не менее, чужая система диктует, а потом наказывает Беларусь очередной порцией санкций или критики за несговорчивость. Стоит особенно подчеркнуть, что в качестве несговорчивости воспринимается зарубежными политиками именно прагматичный подход к управлению, когда интересы своей страны ставятся выше чужого мнения и главный ориентир – это твой народ.

«В сложных ситуациях выбора того или иного пути нужно прислушиваться не к чужим советам, а к своему народу. Моя позиция исходила от жизни. Это принцип, которого я придерживаюсь до сих пор: если не знаешь, что делать, надо идти к людям, они подскажут. Они могут и не подсказать, но ты должен увидеть, что надо делать завтра, исходя из жизни», – рассказал Президент в интервью журналисту из США Рику Санчесу.

В том же диалоге Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что интересы своих людей надо ставить превыше, это есть главный ориентир президентских решений. Политический парадокс современности в том, что за это вообще упрекают.