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В Минске приступили ко второму этапу реконструкции стадиона «Трактор»

05 декабря 2023 14:23
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Новости Беларуси. Стартовал второй этап реконструкции стадиона «Трактор». Основные работы сейчас ведутся на подтрибунном пространстве западной части, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это почти 5 гектаров.

В Минске приступили ко второму этапу реконструкции стадиона «Трактор»-1

Сейчас здесь снимают старую штукатурку и демонтируют перегородки. Помимо этого, выполнят перепланировку помещений. Также заменят коммуникации, покрытие полов и проведут отделку. Кроме того, проектом предусмотрено обновление четырех 50-метровых осветительных мачт.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района:
Объект называется «Реконструкция стадиона «Трактор». Он состоит из двух очередей. Первая очередь – это «Кольца славы». Мы ввели в текущем году и открыли 4 ноября. Вторая очередь данного объекта – это реконструкция непосредственно самого стадиона «Трактор». Реконструкция заключается как в демонтажных работах, усилении строительных конструкций, дополнительно у нас там будут устроены по бокам основного футбольного поля два искусственных поля тренировочных.

В Минске приступили ко второму этапу реконструкции стадиона «Трактор»-4

Помимо строителей, в работах задействованы студенты столичных вузов. Молодые люди выходят в две смены. Стоит задача в сентябре 24-го года ввести стадион в эксплуатацию.

# Строительство # общество # Александр Степанов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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