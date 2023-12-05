В Минске приступили ко второму этапу реконструкции стадиона «Трактор»

Новости Беларуси. Стартовал второй этап реконструкции стадиона «Трактор». Основные работы сейчас ведутся на подтрибунном пространстве западной части, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это почти 5 гектаров.

Сейчас здесь снимают старую штукатурку и демонтируют перегородки. Помимо этого, выполнят перепланировку помещений. Также заменят коммуникации, покрытие полов и проведут отделку. Кроме того, проектом предусмотрено обновление четырех 50-метровых осветительных мачт.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района:

Объект называется «Реконструкция стадиона «Трактор». Он состоит из двух очередей. Первая очередь – это «Кольца славы». Мы ввели в текущем году и открыли 4 ноября. Вторая очередь данного объекта – это реконструкция непосредственно самого стадиона «Трактор». Реконструкция заключается как в демонтажных работах, усилении строительных конструкций, дополнительно у нас там будут устроены по бокам основного футбольного поля два искусственных поля тренировочных.