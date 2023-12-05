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Как с помощью трав укрепить иммунитет? Ответила провизор

05 декабря 2023 12:34
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Травяной чай укрепляет иммунитет. Что стоит добавить в заварник?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Спиридонова, провизор, травница.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Зима – период ОРВИ. Многие болеют. Как спасти себя с помощью трав, укрепить иммунитет?

Как с помощью трав укрепить иммунитет? Ответила провизор-1

Ольга Спиридонова, провизор, травница:
Травы – это не панацея, это один из кирпичиков в фундаменте нашего иммунитета. Если человек хочет быть здоровым, он должен регулярно следить за питанием, быть подвижным, избегать стрессов. Если сталкиваемся с инфекцией, помогают травы. Надо понимать, что травы для дисциплинированного пользователя.

Чтобы не болеть, необходимо принимать травы за месяц, за неделю до объявления нарастания заболеваемости. Травы надо принимать самые простые – чабрец, Иван-чай, календула, цетрария.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Ольга Спиридонова # Дмитрий Потапович # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Фотофакт

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