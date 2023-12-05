Как с помощью трав укрепить иммунитет? Ответила провизор

Ольга Спиридонова, провизор, травница:

Травы – это не панацея, это один из кирпичиков в фундаменте нашего иммунитета. Если человек хочет быть здоровым, он должен регулярно следить за питанием, быть подвижным, избегать стрессов. Если сталкиваемся с инфекцией, помогают травы. Надо понимать, что травы для дисциплинированного пользователя.

Чтобы не болеть, необходимо принимать травы за месяц, за неделю до объявления нарастания заболеваемости. Травы надо принимать самые простые – чабрец, Иван-чай, календула, цетрария.