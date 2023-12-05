В лесхозах Минской области можно приобрести живые ели в кадках

Новости Беларуси. 30 тысяч новогодних деревьев заготовят лесхозы Минской области к праздникам. До открытия елочных базаров остается около двух недель. Но возможность приобрести главный атрибут Нового года есть уже сейчас. Живые деревья продают в питомниках лесных хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, жители Слуцкого района могут выбрать ель на свой вкус, но пока только в кадке. А после 10 декабря покупателям предложат и вырубленные елки и сосны. Так что самые нетерпеливые смогут украсить дом до того, как откроются специализированные точки продаж. В этом году в центральном регионе они начнут работу ориентировочно 20 декабря. При этом сотрудники лесхоза просят обязательно сохранять квитанцию на купленное дерево, чтобы подтвердить законность его приобретения.

Екатерина Казун, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Слуцкого лесхоза:

Согласно 80-й статьи Лесного кодекса Республики Беларусь, заготовка новогодних деревьев разрешена на специальных плантациях новогодних елей, а также на всех видах рубок, где не предусмотрено сохранение хвойных деревьев. В преддверии новогодних праздников будут осуществлены рейдовые мероприятия государственной лесной охраны, которые будут направлены на пресечение незаконного изъятия новогодних деревьев из лесного фонда.