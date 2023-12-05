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В лесхозах Минской области можно приобрести живые ели в кадках

05 декабря 2023 14:04
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Новости Беларуси. 30 тысяч новогодних деревьев заготовят лесхозы Минской области к праздникам. До открытия елочных базаров остается около двух недель. Но возможность приобрести главный атрибут Нового года есть уже сейчас. Живые деревья продают в питомниках лесных хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесхозах Минской области можно приобрести живые ели в кадках-1

К примеру, жители Слуцкого района могут выбрать ель на свой вкус, но пока только в кадке. А после 10 декабря покупателям предложат и вырубленные елки и сосны. Так что самые нетерпеливые смогут украсить дом до того, как откроются специализированные точки продаж. В этом году в центральном регионе они начнут работу ориентировочно 20 декабря. При этом сотрудники лесхоза просят обязательно сохранять квитанцию на купленное дерево, чтобы подтвердить законность его приобретения.

В лесхозах Минской области можно приобрести живые ели в кадках-4

Екатерина Казун, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Слуцкого лесхоза:
Согласно 80-й статьи Лесного кодекса Республики Беларусь, заготовка новогодних деревьев разрешена на специальных плантациях новогодних елей, а также на всех видах рубок, где не предусмотрено сохранение хвойных деревьев. В преддверии новогодних праздников будут осуществлены рейдовые мероприятия государственной лесной охраны, которые будут направлены на пресечение незаконного изъятия новогодних деревьев из лесного фонда.

В лесхозах Минской области можно приобрести живые ели в кадках-7

Напомним, самовольная вырубка ели может обойтись очень дорого. За это грозит штраф до 20 базовых величин. Это 740 рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц финансовое наказание значительно больше.

# Новый год # общество # Екатерина Казун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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