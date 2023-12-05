В лесхозах Минской области можно приобрести живые ели в кадках
Новости Беларуси. 30 тысяч новогодних деревьев заготовят лесхозы Минской области к праздникам. До открытия елочных базаров остается около двух недель. Но возможность приобрести главный атрибут Нового года есть уже сейчас. Живые деревья продают в питомниках лесных хозяйств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К примеру, жители Слуцкого района могут выбрать ель на свой вкус, но пока только в кадке. А после 10 декабря покупателям предложат и вырубленные елки и сосны. Так что самые нетерпеливые смогут украсить дом до того, как откроются специализированные точки продаж. В этом году в центральном регионе они начнут работу ориентировочно 20 декабря. При этом сотрудники лесхоза просят обязательно сохранять квитанцию на купленное дерево, чтобы подтвердить законность его приобретения.
Екатерина Казун, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Слуцкого лесхоза:
Согласно 80-й статьи Лесного кодекса Республики Беларусь, заготовка новогодних деревьев разрешена на специальных плантациях новогодних елей, а также на всех видах рубок, где не предусмотрено сохранение хвойных деревьев. В преддверии новогодних праздников будут осуществлены рейдовые мероприятия государственной лесной охраны, которые будут направлены на пресечение незаконного изъятия новогодних деревьев из лесного фонда.
Напомним, самовольная вырубка ели может обойтись очень дорого. За это грозит штраф до 20 базовых величин. Это 740 рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц финансовое наказание значительно больше.