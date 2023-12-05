В древности люди тоже имели это заболевание. Почему возникает остеохондроз и как его лечить?

Остеохондроз – хроническое заболевание, которое называют расплатой человека за прямохождение. Это один из процессов старения нашего организма, с которым рано или поздно столкнется каждый.

Ольга Бокша-Костень, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Остеохондроз – это процесс изменения в межпозвонковых дисках, суставах позвоночника, который является распространенным явлением.

Вид остеохондроза зависит от пораженного отдела позвоночника и делится на головной, шейный и поясничный. Более 50 % случаев приходится именно на поясничный отдел позвоночника. Обусловлено это большими нагрузками, поднятием тяжестей, приседаниями. Именно позвоночнику приходится выдерживать вес туловища.

Ольга Бокша-Костень:

Наши предки физически активно трудились, имели нагрузку на позвоночник. Как выяснилось в результате раскопок, они имели остеохондроз вне зависимости от его происхождения. Современный человек, несмотря на то, что в основном подвержен статической нагрузке, работе за компьютером, использованием гаджетов. Тем не менее остеохондроз присутствует.