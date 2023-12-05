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В древности люди тоже имели это заболевание. Почему возникает остеохондроз и как его лечить?

05 декабря 2023 12:39
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Остеохондроз – хроническое заболевание, которое называют расплатой человека за прямохождение. Это один из процессов старения нашего организма, с которым рано или поздно столкнется каждый.

В древности люди тоже имели это заболевание. Почему возникает остеохондроз и как его лечить?-1

Ольга Бокша-Костень, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
Остеохондроз – это процесс изменения в межпозвонковых дисках, суставах позвоночника, который является распространенным явлением.

Вид остеохондроза зависит от пораженного отдела позвоночника и делится на головной, шейный и поясничный. Более 50 % случаев приходится именно на поясничный отдел позвоночника. Обусловлено это большими нагрузками, поднятием тяжестей, приседаниями. Именно позвоночнику приходится выдерживать вес туловища.

Ольга Бокша-Костень:
Наши предки физически активно трудились, имели нагрузку на позвоночник. Как выяснилось в результате раскопок, они имели остеохондроз вне зависимости от его происхождения. Современный человек, несмотря на то, что в основном подвержен статической нагрузке, работе за компьютером, использованием гаджетов. Тем не менее остеохондроз присутствует.

В древности люди тоже имели это заболевание. Почему возникает остеохондроз и как его лечить?-4

К основным симптомам остеохондроза относят болевой синдром, спазм мышц и нарушение чувствительности. В таком случае важно незамедлительно обратиться к врачу-неврологу.

Ольга Бокша-Костень:
При консультации пациента мы проводим классический неврологический осмотр, назначаются дополнительные исследования, согласно утвержденным протоколам Министерством здравоохранением Беларуси. Проводится диагностика, может быть и рентгенография каких-то отделов позвоночника, компьютерная томография. При исследовании пациентов обязательно назначается общий анализ крови, анализ мочи, ряд показателей биохимического анализа крови.

В острый период заболевания важно соблюдать постельный режим, ограничить физическую активность, избегать наклонов туловища, поднятия тяжестей и длительного прибывания в сидячем положении. Также таким пациентам рекомендуется ношение специального корсета до улучшения состояния.

В древности люди тоже имели это заболевание. Почему возникает остеохондроз и как его лечить?-7

Ольга Бокша-Костень:
Пациент, у которого прекратились острые боли, переходит в стадию неполной ремиссии, подключается лечебная физкультура, терапевтическое лечение. В настоящее время существует новая группа препаратов, хондропротекторы. Это вещества, которые проникают в хрящ межпозвонкового диска, предотвращают его дегенерацию. Хрящ позвонкового диска очень плохо кровоснабжается.

*На правах рекламы.

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