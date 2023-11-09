В Минске презентуют лучшие музейные проекты стран СНГ

Самые яркие музейные инициативы на пространстве СНГ сегодня, 9 ноября, презентуют в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители ведущих музеев нашей страны, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России впервые собрались на столь масштабную встречу, чтобы обсудить вопросы внедрения современных технологий в дело их жизни. Ведь именно благодаря новым подходам сегодня можно привлечь повышенное внимание к экспозициям, отсылающим в прошлое, сохраняя историю для будущих поколений.

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

Связь между музеями стран СНГ – это только начальный период для развития активного сотрудничества и налаживания коммуникационных связей. Поэтому проведение таких форумов глаза в глаза, а не онлайн, по ту сторону экрана, весьма важно в настоящее время. Потому что ничего не заменит человеческое общение.

Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства:

Страны, которые много лет, десятилетий жили в одном культурном пространстве, сегодня, на новом этапе должны объединять усилия в части музейной деятельности, просветительской деятельности, образовательной, воспитательной. И такие конференции, обмены опытом научным и практическим очень важны.