Белорусам необходимо уплатить имущественные налоги до 15 ноября

Новости Беларуси. Имущественные налоги в Беларуси необходимо уплатить до 15 ноября. В 2023 году физические лица доплачивают 50 % земельного налога и налога на недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую часть вносили в 2022 году. И полностью закрывают транспортный за прошлый год.

В Беларуси налогоплательщиками являются 3,5 миллиона человек. Каждый гражданин, который связан налоговыми обязательствами, получает извещение по почте либо в личном кабинете плательщика на портале налоговых органов. Если по какой-либо причине уведомления не оказалось, узнать о сумме можно в системе ЕРИП.

Дмитрий Дайнеко, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области:

Это наша экономическая безопасность и безопасность страны. Полный сбор налогов – это своевременное финансирование всех социальных программ, объектов. Без налогов невозможно государство. Наша основная задача – вовремя достучаться. Поэтому мы информируем через разные каналы связи – наш сайт, Telegram-каналы, какие-то сведения через жировки.

Одна из мер ответственности за неуплату налогов – это пеня. Ее размер за месяц – менее 1 % от суммы налога. Еще одна из мер – штраф 15 % от неуплаченной суммы налога. Крайняя мера – за дело берутся судебные исполнители.