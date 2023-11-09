Лукашенко: мы откровенно и честно сказали, что будем участвовать в этих выборах

Предстоящая электоральная кампания стала основной темой встречи Александра Лукашенко с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Президент, есть целый срез вопросов при подготовке и проведении выборов, которые находятся на контроле непосредственно спикера верхней палаты парламента. Также Александр Лукашенко анонсировал встречу с представителями партий, которые прошли перерегистрацию по новым правилам, тем самым доказали свою состоятельность как политических игроков. Отметим, деятельность партий в нашей стране можно назвать уникальной. Так, это не борьба за власть, а поддержка и укрепление курса, выбранного государством. В рядах партийцев люди, нацеленные на развитие независимости и усиление суверенитета Беларуси. Именно таких кандидатов на предстоящих выборах будет поддерживать государство. Об этом Президент говорил не раз.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы откровенно и честно сказали, что мы будем всячески участвовать в этих выборах, я имею в виду вертикаль власти. Это очень важная кампания в Беларуси. Важнее политической кампании в будущем году нет. Следом – формирование Всебелорусского народного собрания, избрание делегатов на это собрание. Как обстоят дела, с вашей точки зрения? И я прошу вас и дальше не уходить от этой темы. Насколько это возможно. Насколько нужно будет Центральной избирательной комиссии помогать и поддерживать их вместе с Администрацией Президента, нижней палатой парламента. Как подчеркнула Наталья Кочанова, в подготовку к единому дню голосования активно включились местные органы власти вместе с общественными организациями.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы видим эту активность. Люди понимают, насколько важно и насколько всегда в жизни страны это важный период. И, конечно, мы отслеживаем ситуацию, которая складывается на местах. Какие есть проблемы, какие есть вопросы. Кроме того, при проведении электоральной кампании наши депутаты говорят о тех вопросах, в решении которых они будут оказывать содействие нашим людям, избирателям.