25 белорусских троллейбусов пополнили автопарк Казани
Белорусские троллейбусы 9 ноября пополнили парк общественного транспорта Казани. 25 единиц современной техники повышенной комфортности, прежде чем отправиться на маршрут, украсили центральную площадь города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Импровизированную выставку посетил глава Республики Татарстан. Именно этот российский регион в 2023 году будет принимать саммит БРИКС. Для доставки гостей и участников встреч к месту их проведения и будет использоваться белорусский транспорт. Это первая партия. В планах поставка в Казань автобусов, произведенных в Минске.
Наталия Сазонова, водитель троллейбуса (Россия):
Все, как положено, что нужно для водителей и для пассажиров. Комфорт водителя, кондиционеры пассажирам. Пассажиры очень довольны.
Беларусь должна удвоить товарооборот с Казанью в ближайшие годы – Дмитрий Крутой.