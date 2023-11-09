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25 белорусских троллейбусов пополнили автопарк Казани

09 ноября 2023 11:05
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Белорусские троллейбусы 9 ноября пополнили парк общественного транспорта Казани. 25 единиц современной техники повышенной комфортности, прежде чем отправиться на маршрут, украсили центральную площадь города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 белорусских троллейбусов пополнили автопарк Казани-1

Импровизированную выставку посетил глава Республики Татарстан. Именно этот российский регион в 2023 году будет принимать саммит БРИКС. Для доставки гостей и участников встреч к месту их проведения и будет использоваться белорусский транспорт. Это первая партия. В планах поставка в Казань автобусов, произведенных в Минске.

25 белорусских троллейбусов пополнили автопарк Казани-4

Наталия Сазонова, водитель троллейбуса (Россия):
Все, как положено, что нужно для водителей и для пассажиров. Комфорт водителя, кондиционеры пассажирам. Пассажиры очень довольны.

Беларусь должна удвоить товарооборот с Казанью в ближайшие годы – Дмитрий Крутой.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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