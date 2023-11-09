25 белорусских троллейбусов пополнили автопарк Казани

Импровизированную выставку посетил глава Республики Татарстан. Именно этот российский регион в 2023 году будет принимать саммит БРИКС. Для доставки гостей и участников встреч к месту их проведения и будет использоваться белорусский транспорт. Это первая партия. В планах поставка в Казань автобусов, произведенных в Минске.