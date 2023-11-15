В Минске презентовали учебные пособия, посвящённые теме геноцида белорусского народа

Новости Беларуси. Новые учебные пособия, посвященные теме геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной, презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основой стали результаты расследования Генеральной прокуратуры. Согласно новым данным, фашизм унес жизни более трех миллионов белорусов, свыше 380 тысяч мирных граждан угнали в рабство. В изданиях представлены фотографии, которые ранее не публиковались.

Валентин Новогродский, директор издательства «Адукацыя i выхаванне»: Здесь отображена информация о карательных операциях, экспедициях немецко-фашистских захватчиков. Информация о лагерях смерти, порядка 580 лагерей смерти существовало на территории нашей страны. Здесь также содержится информация о принудительном угоне нашего населения.

Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси:

Важно доносить правду до наших детей. При этом эта правда должна быть услышана детьми. Воспитывать необходимо у детей любовь, гордость, чувство патриотизма.

Знания о геноциде белорусского народа активно пополняют и сами ученики. Результаты работы столичных поисковых отрядов представили на тематической выставке.