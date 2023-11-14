Внешне одинаковые, но на самом деле очень разные. В чём особенности воспитания двойняшек?

Инна Сивохина, сестра-двойняшка:

Я думаю, что в первую очередь – это видеть в своем ребенке человека, которого ты хочешь воспитать. Понимать, что ты воспитываешь сейчас ребенка, но фактически воспитываешь взрослого. Для этого, на мой взгляд, очень было бы важным уметь замечать особенности своего ребенка. Дети действительно внешне одинаковы, но на самом деле очень разные. Уметь выдерживать самой эмоционально, то есть быть в ресурсе. Потому что если самой неоткуда брать, то есть из дефицита ничего не дашь, нужно хотя бы быть на нуле. Поэтому как пишет Людмила Петрановская: мама когда на нуле – это еще не так плохо, чтобы в минус не уходить. Это эмоциональное принятие и выдерживание, на мой взгляд, очень важно. Если есть возможность какому-то делегировать часть своего материнства – это же прекрасно. Взрослый, который важен ребенку, – это не только мама с папой. Это могут быть другие взрослые. Это может быть няня, с которой ребенку комфортно, бабушки, дедушки, старшие братики, сестрички. Прекрасно, если есть возможность часть этих обязанностей с кем-то разделить. Еще, наверное, очень важно, когда детки уже постарше, очень много могут сделать сами. Не делать за ребенка того, что он может сделать сам или с чем он может справиться, но с помощью взрослого.

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