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Белорусскую делегацию на сессии МПА стран СНГ в Бишкеке возглавит Наталья Кочанова

15 ноября 2023 06:25
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Осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ пройдет в столице Кыргызстана 16 и 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В двухдневном мероприятии примут участие депутаты и сенаторы Национального собрания Беларуси. Делегацию нашей страны возглавит спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Белорусскую делегацию на сессии МПА стран СНГ в Бишкеке возглавит Наталья Кочанова-1

Заседание совета Межпарламентской Ассамблеи состоится 16 ноября в Бишкеке. В государственной резиденции «Ала-Арча» его участники обсудят итоги проведенных в 2023 году мероприятий, заслушают информацию о мониторинге избирательных кампаний на пространстве Содружества.

Запланированы заседания постоянных комиссий по политическим вопросам и международному сотрудничеству, а также по социальной политике и правам человека. Кроме этого, завтра пройдет заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ: молодые законодатели обсудят информационную безопасность в интернете. В пятницу, 17 ноября, состоится пленарное заседание Ассамблеи с участием представителей международных организаций, ученых и экспертов.

# СНГ # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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