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В Минске презентовали первый том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на белорусском языке

20 декабря 2023 20:09
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Теперь и на мове. В Минске презентовали первой том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на белорусском языке, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Ее издания на других языках уже получили широкий общественный резонанс, а также высокую оценку международного сообщества. Ведь модель управления Китая кардинально отличаются от той, что проповедует западный мир.

В Минске презентовали первый том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на белорусском языке-1

Книга отражает мысли и переживания Председателя КНР и рассказывает, как развивается социализм с китайской спецификой. Для зарубежных читателей это источник понимания стратегий управления Китаем в новую эпоху. Перевод текста на белорусский язык стал возможен благодаря сотрудничеству между китайским издательством литературы на иностранных языках и нашим издательством «Мастацкая літаратура».

В Минске презентовали первый том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на белорусском языке-4

Александр Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура»:
Это уникальная книга, она много говорит не только о специфике Китая в его внешней, внутренней политике, но это книга, которая говорит много об истории этой страны, народе Китая, с которым у нас хорошие отношения не только в политическом плане, но и культурном.

В Минске презентовали первый том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на белорусском языке-7

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Презентация книги идей Си Цзиньпина о государственном управлении в очередной раз продемонстрировала высокий уровень и особенности китайско-белорусских отношений, будет способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимодоверия, взаимопонимания, взаимообучения и традиционной дружбе между нашими народами.

Совместный литературный проект – яркое свидетельство китайско-белорусского гуманитарного обмена и важное событие в истории двусторонних отношений. Сейчас на белорусский язык переводят второй том книги, подписан договор и об издании третьего.

# Беларусь-Китай # общество # Се Сяоюн # Александр Бадак # Си Цзиньпин

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