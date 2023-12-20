В Минске презентовали первый том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на белорусском языке

Теперь и на мове. В Минске презентовали первой том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на белорусском языке, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Ее издания на других языках уже получили широкий общественный резонанс, а также высокую оценку международного сообщества. Ведь модель управления Китая кардинально отличаются от той, что проповедует западный мир.

Книга отражает мысли и переживания Председателя КНР и рассказывает, как развивается социализм с китайской спецификой. Для зарубежных читателей это источник понимания стратегий управления Китаем в новую эпоху. Перевод текста на белорусский язык стал возможен благодаря сотрудничеству между китайским издательством литературы на иностранных языках и нашим издательством «Мастацкая літаратура».

Александр Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура»: Это уникальная книга, она много говорит не только о специфике Китая в его внешней, внутренней политике, но это книга, которая говорит много об истории этой страны, народе Китая, с которым у нас хорошие отношения не только в политическом плане, но и культурном.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

Презентация книги идей Си Цзиньпина о государственном управлении в очередной раз продемонстрировала высокий уровень и особенности китайско-белорусских отношений, будет способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимодоверия, взаимопонимания, взаимообучения и традиционной дружбе между нашими народами.

Совместный литературный проект – яркое свидетельство китайско-белорусского гуманитарного обмена и важное событие в истории двусторонних отношений. Сейчас на белорусский язык переводят второй том книги, подписан договор и об издании третьего.