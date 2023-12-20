Активисты БРСМ «Интеграла» подарили ребёнку ноутбук в рамках проекта «Чудеса на Рождество»

Время предновогодних чудес. Белорусы объединяются, умножая добрые дела. Сделать что-то хорошее для тех, кому необходимо внимание, может каждый. Свой благотворительный проект «Чудеса на Рождество» продолжает БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алина Мычко расскажет, как активисты молодежной организации помогают воплощать детские мечты.

«Мама не сможет мне купить ноутбук, ей очень тяжело одной работать. Может, ты, дорогой Дедушка Мороз, исполнишь мою мечту?». Как после этих трогательных строк не откликнуться на детскую просьбу? Получив такое послание, активисты БРСМ «Интеграла» тут же объявили сбор средств. Благодаря усилиям работников нужная сумма накопилась быстро. И сегодня заветное желание Захара, которое не успел осуществить его отец, исполнилось.

Анна Лысенкова:

Мне очень важно, что мой ребенок счастлив. И ему от этого хорошо, и мне хорошо от этого. Недели две назад узнали. Наш знакомый не сдержался, рассказал о сюрпризе.

Захар Лысенков:

Очень рад, поможет мой мечте.

– Какая у тебя мечта?

– Стать инженером на «Интеграле». На «Интеграле» исполнили желание 10-летнего мальчика, потерявшего отца.