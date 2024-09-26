В Минске презентовали обновлённый Национальный атлас Беларуси

В главной библиотеке страны презентовали обновленный Национальный атлас Беларуси. Последняя версия была издана более 20 лет назад. Жизнь меняется, города развиваются, границы смещаются, карты корректируются. Большой прорыв страна совершила за 30-летие президентства. Все это требует новой редакции. Около полутора лет над Национальным атласом работали более 400 лучших ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результат их труда – монументальное издание, в котором собраны новейшие графические и статистические данные обо всех сферах жизни страны. Атлас включает 20 разделов. На его страницах размещено более 700 карт. 250 из них представлены впервые. Они рассказывают о природе и ресурсах нашей страны, социально-экономическом развитии и истории Беларуси. Издание доступно и в электронной версии.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Каждая сторона должна ярко демонстрировать свои успехи, свою территорию. Атлас является классическим примером такой демонстрации. Многие страны делают, для нашей страны это тоже очень важно. Получилось даже лучше, чем задумывали. Сделали несколько вариантов: базовый – классическая книга, есть и подарочный VIP-вариант, уже несколько даже подарили. Первый – Первому.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Мы показали достижение Республики Беларуси. Развитие ее регионов в период 30-летия президентства нашего главы государства. То есть это реально книга о наших успехах. И представлена информация в области геостатистики, на картах. Принципиально это тот формат, который будет очень интересен ученым, бизнесменам.