Тушили пожар и примеряли специальную форму – в Минске прошёл Единый день безопасности

К Единому дню безопасности подключилась столица. Одной из площадок для проведения масштабной акции стал филиал Российского государственного социального университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Студенты и сотрудники вуза приняли участие в эвакуации. На территории учреждения развернулись тематические интерактивные площадки и выставка аварийно-спасательной техники. Специалисты МЧС совместно с другими ведомствами организовали для студентов мастер-классы и викторины. Молодые люди смогли не только увидеть, но и посидеть в настоящей машине, примерить специальную форму и даже попробовать потушить условный пожар под руководством опытных спасателей.

Варвара Шелема, студентка филиала Российского государственного социального университета:

Мне очень понравилось, потому что каждая локация здесь отвечает за свое. Красный Крест показывает, как правильно оказывать первую помощь, реабилитацию какую-то. Также показывают, как правильно скручивать шланг, вместе со всеми комплектующими. Но это интересно.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Основная задача, конечно же, понимание руководителей и персонала объектов, администрации объектов и, соответственно, работников, которые находятся на месте, как себя вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Как срабатывает система оповещения, что при этом нужно делать. Все эти элементы и аспекты важно отрабатывать на практике.