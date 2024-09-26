С 1 ноября 2024-го водители такси будут обязаны иметь видеорегистраторы в автомобилях

До 1 ноября 2024 года подать заявление на включение в единый реестр автомобильных перевозок можно бесплатно. После за эту услугу будет взиматься госпошлина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске с владельцами такси обсудили предстоящие новшества, которые внесены в Указ Президента «Об автомобильных перевозках пассажиров». Так, их транспортировка в нерегулярном сообщении без включения сведений в реестр будет запрещена. Сейчас идет процесс наполнения государственного информационного ресурса. Где будут размещены сведения о перевозчиках, транспортных средствах, водителях и диспетчерах. Среди новаций, которые обсудили на встрече, – обязательное наличие средств видеофиксации в автомобилях, своевременное повышение квалификации водителей и порядок заключения трудового договора с нанимателями.

Александр Коваленко, начальник управления контроля автомобильного транспорта филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Минтранса:

Проводится активная работа для того, чтобы перевозчики активнее добавлялись в реестр, добавляли сведения о своих водителей, о своих транспортных средствах, диспетчеры включались в эту работу. Чтобы к первому ноября, когда у перевозчиков возникнет обязанность соблюдать данные нормы, все были к этому готовы. На сайте Транспортной инспекции размещена вся необходимая информация, обучающие видео.