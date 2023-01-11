В Минске появятся новые места для хранения велосипедов и самокатов

Новости Беларуси. В Минске продолжают создавать места для парковки и хранения транспортных средств. Особое внимание – электросамокатам и велосипедам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже сейчас на автостоянках 70 велопарковок на 1 600 мест. Хранить можно и двухколесный электротранспорт. Устанавливают такие гаражи там, где есть спрос. Для того чтобы на конкретной стоянке появилась такая конструкция, достаточно 8-10 желающих. Она продуваемая, закрытая, транспорт там не ржавеет и всегда находится под охраной.

Андрей Зырянов, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Мы планируем и дальше сделать акцент на предоставление услуг по хранению транспортных средств, а также по развитию новых направлений, таких как хранение велосипедов, электросамокатов. Стараемся предоставить людям услугу не только хранения транспортного средства, но и возможность его хранения с зарядкой. Сейчас решаем вопрос, чтобы эта зарядка была по очень выгодным тарифам.