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В Минске появятся новые места для хранения велосипедов и самокатов

11 января 2023 13:40
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Новости Беларуси. В Минске продолжают создавать места для парковки и хранения транспортных средств. Особое внимание – электросамокатам и велосипедам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появятся новые места для хранения велосипедов и самокатов-1

Уже сейчас на автостоянках 70 велопарковок на 1 600 мест. Хранить можно и двухколесный электротранспорт. Устанавливают такие гаражи там, где есть спрос. Для того чтобы на конкретной стоянке появилась такая конструкция, достаточно 8-10 желающих. Она продуваемая, закрытая, транспорт там не ржавеет и всегда находится под охраной.

В Минске появятся новые места для хранения велосипедов и самокатов-4

Андрей Зырянов, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
Мы планируем и дальше сделать акцент на предоставление услуг по хранению транспортных средств, а также по развитию новых направлений, таких как хранение велосипедов, электросамокатов. Стараемся предоставить людям услугу не только хранения транспортного средства, но и возможность его хранения с зарядкой. Сейчас решаем вопрос, чтобы эта зарядка была по очень выгодным тарифам.

В Минске появятся новые места для хранения велосипедов и самокатов-7

Кроме того, продолжают в столице борьбу с автохламом. Под эту категорию попадают ржавые автомобили со спущенными колесами или разбитыми стеклами, которые месяцами припаркованы во дворах. Только в 2022 году на стоянки города эвакуировали свыше 400 брошенных авто. Больше всего из Ленинского и Фрунзенского районов.

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# Автостоянки # общество # Андрей Зырянов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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