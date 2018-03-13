В Минске появится Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Новости Беларуси. На станциях метро «Купаловская» и «Октябрьская» готовятся к запуску Wi-Fi, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В минском метро появится Wi-Fi
Беспроводной интернет в качестве эксперимента пустят пока на двух станциях, позже им оснастят и другие.
Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Уверен, что ко вторым Европейским играм Минский метрополитен постарается реализовать данный проект. Если мы увидим положительную динамику, то в дальнейшем сотрудничество продолжится.
Высокоскоростной мобильный интернет также может появиться в наземном общественном транспорте. Первопроходцами будет 300-ый экспресс, маршруты № 1 и 100. Для начала его планируют провести на автобусном маршруте, который доставляет пассажиров в Национальный аэропорт Минск.