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В Минске появится Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах

13 марта 2018 21:28
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Новости Беларуси. На станциях метро «Купаловская» и «Октябрьская» готовятся к запуску Wi-Fi, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минском метро появится Wi-Fi

Беспроводной интернет в качестве эксперимента пустят пока на двух станциях, позже им оснастят и другие.

В Минске появится Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах-1

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Уверен, что ко вторым Европейским играм Минский метрополитен постарается реализовать данный проект. Если мы увидим положительную динамику, то в дальнейшем сотрудничество продолжится.

В Минске появится Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах-4

Высокоскоростной мобильный интернет также может появиться в наземном общественном транспорте. Первопроходцами будет 300-ый экспресс, маршруты № 1 и 100. Для начала его планируют провести на автобусном маршруте, который доставляет пассажиров в Национальный аэропорт Минск.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Андрей Дроб

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