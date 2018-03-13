В Минске появится Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах

Новости Беларуси. На станциях метро «Купаловская» и «Октябрьская» готовятся к запуску Wi-Fi, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В минском метро появится Wi-Fi Беспроводной интернет в качестве эксперимента пустят пока на двух станциях, позже им оснастят и другие.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Уверен, что ко вторым Европейским играм Минский метрополитен постарается реализовать данный проект. Если мы увидим положительную динамику, то в дальнейшем сотрудничество продолжится.