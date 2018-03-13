Visual-кепка, 3D-принтер и энергоэффективный дом. Репортаж СТВ о конкурсе «ТехноИнтеллект-2018»

Новости Беларуси. В Минске прошел национальный конкурс для молодежи «ТехноИнтеллект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске прошел национальный конкурс для молодежи «ТехноИнтеллект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои разработки здесь представили более 200 ребят от 14 до 18 лет. Среди экспонатов – авиа-, судо- и автомодели, технические устройства. Некоторые из них уже применяются в бизнесе.
Артем Рыжкин, участник конкурса «ТехноИнтеллект»:
Три ролика. Центральный ролик силовой, мы его нажимаем, создаем деформацию на центр и, прокручивая колеса вправо-влево, мы создаем изгиб.
И в хозяйстве, и на производстве. О пользе «трубогиба» рассказывает его автор. Школьник из-под Волковыска станок придумал сам и уже успел сделать на нем основание для теплицы у себя дома.
Артем Рыжкин:
С помощью этого трубогиба были сделаны качели. Очень легко. Помогали из совхоза токари, чтоб сварить это все, выточить.
Изобретение Данилы не менее технологично. Это его 3D-принтер демонстрировали Президенту. Устройство дешевле аналогов в 20 раз и ультрамобильно.
Данила Елисеев, участник конкурса «ТехноИнтеллект»:
Я могу контролировать процесс полностью с телефона. Находясь, например, в Москве, я могу у себя дома запустить его опечатать модель и при этом видеть, как он печатает.
Дмитрий Боярович, СТВ:
А вот автор этой «вижн» кепки – обычный школьник из Березино. Головной убор помогает лучше ориентироваться в пространстве людям с плохим зрением. За 5 метров до препятствия прибор начинает вибрировать.
Конкурс проводится уже девятый раз. В нынешнем участвуют больше 200 школьников. Самому юному из них всего 14.
Олег Гусев, проректор по учебной работе БНТУ:
Те мальчики и девочки, которые сегодня здесь участвуют в конкурсе, завтра будут руководителями крупнейших предприятий. Завтра это будут руководители нашей технической отрасли.
Сергей Сачко, директор Республиканского центра инновационного и технического творчества:
Вот эта талантливая молодежь, которая приехала со всей республики, она показывает свои лучшие наработки. И мы всячески должны поддерживать этих ребят.
Сегодня в Беларуси создано немало условий для реализации инновационных идей. К примеру, технопарки. Они, кстати, получили новые льготы и права. Это предусматривает подписанный накануне указ Президента.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
У нас сегодня уже 24 субъекта инновационной инфраструктуры. В прошлом году мы создали четыре технопарка. Уже есть технопарки во всех областных центрах. Сегодня мы уже рассматриваем возможности создания таких площадок в районных центрах.
К слову, авторы лучших проектов получат право поступить в БНТУ со льготами. Это – один из бонусов конкурса, который открывает большие перспективы для юных разработчиков.