Visual-кепка, 3D-принтер и энергоэффективный дом. Репортаж СТВ о конкурсе «ТехноИнтеллект-2018»

Новости Беларуси. В Минске прошел национальный конкурс для молодежи «ТехноИнтеллект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои разработки здесь представили более 200 ребят от 14 до 18 лет. Среди экспонатов – авиа-, судо- и автомодели, технические устройства. Некоторые из них уже применяются в бизнесе.

Артем Рыжкин, участник конкурса «ТехноИнтеллект»:

Три ролика. Центральный ролик силовой, мы его нажимаем, создаем деформацию на центр и, прокручивая колеса вправо-влево, мы создаем изгиб.

И в хозяйстве, и на производстве. О пользе «трубогиба» рассказывает его автор. Школьник из-под Волковыска станок придумал сам и уже успел сделать на нем основание для теплицы у себя дома.

Артем Рыжкин:

С помощью этого трубогиба были сделаны качели. Очень легко. Помогали из совхоза токари, чтоб сварить это все, выточить.

Изобретение Данилы не менее технологично. Это его 3D-принтер демонстрировали Президенту. Устройство дешевле аналогов в 20 раз и ультрамобильно.

Данила Елисеев, участник конкурса «ТехноИнтеллект»:

Я могу контролировать процесс полностью с телефона. Находясь, например, в Москве, я могу у себя дома запустить его опечатать модель и при этом видеть, как он печатает.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А вот автор этой «вижн» кепки – обычный школьник из Березино. Головной убор помогает лучше ориентироваться в пространстве людям с плохим зрением. За 5 метров до препятствия прибор начинает вибрировать. Конкурс проводится уже девятый раз. В нынешнем участвуют больше 200 школьников. Самому юному из них всего 14.

Олег Гусев, проректор по учебной работе БНТУ:

Те мальчики и девочки, которые сегодня здесь участвуют в конкурсе, завтра будут руководителями крупнейших предприятий. Завтра это будут руководители нашей технической отрасли.

Сергей Сачко, директор Республиканского центра инновационного и технического творчества:

Вот эта талантливая молодежь, которая приехала со всей республики, она показывает свои лучшие наработки. И мы всячески должны поддерживать этих ребят. Сегодня в Беларуси создано немало условий для реализации инновационных идей. К примеру, технопарки. Они, кстати, получили новые льготы и права. Это предусматривает подписанный накануне указ Президента.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

У нас сегодня уже 24 субъекта инновационной инфраструктуры. В прошлом году мы создали четыре технопарка. Уже есть технопарки во всех областных центрах. Сегодня мы уже рассматриваем возможности создания таких площадок в районных центрах.