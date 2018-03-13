В Минске продлили прием заявок на конкурс инновационных проектов
Новости Беларуси. Его победитель получит право на финансовую помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Претенденты могут рассчитывать на такую поддержку при определенном условии: проекты должны быть направлены на производство экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, направленной на ресурсосбережение, а также внедрение современных технологий. Но главный и обязательный критерий – создание новых рабочих мест. В 2017 году в Минске профинансировали 14 таких проектов.
Кирилл Гришин, заместитель начальника управления промышленности комитета экономики Мингорисполкома:
Предприятия и организации Минска проявили большой интерес, было много заявок, обращений. Но в связи с тем, что нужно предоставлять достаточно объемный пакет документов, не все успели. Мы решили пойти на встречу организациям и продлили прием документов.
Подать свою заявку начинающие предприниматели могут по 30 марта включительно. Документы принимают в комитете экономики Мингорисполкома.