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В Минске продлили прием заявок на конкурс инновационных проектов

13 марта 2018 21:16
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Новости Беларуси. Его победитель получит право на финансовую помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Претенденты могут рассчитывать на такую поддержку при определенном условии: проекты должны быть направлены на производство экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, направленной на ресурсосбережение, а также внедрение современных технологий. Но главный и обязательный критерий – создание новых рабочих мест. В 2017 году в Минске профинансировали 14 таких проектов.

В Минске продлили прием заявок на конкурс инновационных проектов-1

Кирилл Гришин, заместитель начальника управления промышленности комитета экономики Мингорисполкома:
Предприятия и организации Минска проявили большой интерес, было много заявок, обращений. Но в связи с тем, что нужно предоставлять достаточно объемный пакет документов, не все успели. Мы решили пойти на встречу организациям и продлили прием документов.

В Минске продлили прием заявок на конкурс инновационных проектов-4

Подать свою заявку начинающие предприниматели могут по 30 марта включительно. Документы принимают в комитете экономики Мингорисполкома.

# общество # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Кирилл Гришин

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