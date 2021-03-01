«Это воспитание читательского вкуса». Какой медиапроект запустила библиотека в Вилейке?

Новости Беларуси. Вилейская районная центральная библиотека запустила два молодежных медиапроекта – «Почитай старших» и «Присоединяйся к классике», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участникам нужно отправить на электронную почту библиотеки видео с выразительным прочтением стихотворения или отрывка из прозаического произведения белорусской, русской или мировой классической литературы. Видео – не более пяти минут. Авторы могут использовать музыку, декорации, костюмы и кадры хроники.

Инна Лазарь, заведующая сектором библиотечного маркетинга Вилейской районной центральной библиотеки имени Анны Новик:

Цель нашего проекта – повышение интереса к чтению, развитие интеллекта, воспитание читательского вкуса, ну и, конечно же, творческих способностей. В первую очередь это поиск талантливой молодежи и поддержка талантливой молодежи.