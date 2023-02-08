О буллинге и торговле наркотиками поговорили правоохранители с учащимися Березинской гимназии

Новости Беларуси. Профилактика правонарушений и правовое воспитание. Учащиеся Березинской гимназии приняли участие в межведомственной акции «Дружим с законом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель мероприятия – сформировать у детей и молодежи законопослушное поведение, привить духовные и нравственные ценности, а также стремление к здоровому образу жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, перед гимназистами выступили правоохранители Березинского РОВД. Говорили о киберпреступности, торговле запрещенными веществами, а также буллинге. Обсудили, с какого возраста наступают уголовная и административная ответственность и чем они отличаются.