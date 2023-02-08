О буллинге и торговле наркотиками поговорили правоохранители с учащимися Березинской гимназии

Новости Беларуси. Профилактика правонарушений и правовое воспитание. Учащиеся Березинской гимназии приняли участие в межведомственной акции «Дружим с законом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Профилактика правонарушений и правовое воспитание. Учащиеся Березинской гимназии приняли участие в межведомственной акции «Дружим с законом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель мероприятия – сформировать у детей и молодежи законопослушное поведение, привить духовные и нравственные ценности, а также стремление к здоровому образу жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, перед гимназистами выступили правоохранители Березинского РОВД. Говорили о киберпреступности, торговле запрещенными веществами, а также буллинге. Обсудили, с какого возраста наступают уголовная и административная ответственность и чем они отличаются.
Вадим Саков, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Березинского РОВД:
Сознание ребенка зависит от его личных, индивидуальных особенностей. Правосознание – ребенку можно уже объяснять, он начинает все понимать с раннего возраста. Раньше, чем 14 лет. То есть с 8, с 9 лет мы уже можем собирать детей и разъяснять им определенные нормы, которые их пока не касаются, но любое их действие, которое можно будет квалифицировать либо административным, либо уголовным законодательством, всегда влечет какую-то цепочку ответственности.
Акция продлится до 20 февраля. После правоохранители подведут ее итоги и оценят результативность.
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