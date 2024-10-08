Острый дефицит медиков в Польше – люди не могут попасть на приём

Польша, спасаясь от мнимых внешних угроз, создает реальную опасность внутри страны для собственных граждан. Речь о здоровье, которое местные жители катастрофически теряют. Причиной обращения к врачу становится лишь резкое ухудшение самочувствия. О профилактических посещениях простые поляки уже давно забыли. Попытка попасть на прием к специалисту превращается в квест, который часто затягивается на годы. В скором времени клиники страны могут столкнуться с острым дефицитом врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщениям польских СМИ, все больше медиков пишут заявления об увольнении. Причиной такого резкого оттока называют невыплаты по переработкам. А суммы здесь набегают немалые. В особых случаях администрация больниц прибегает к крайним мерам. За 3 месяца 2024 года по всей Польше закрыто более 15-ти отделений в больницах, включая онкологические, педиатрические и кардиологические. Это произошло в 15-ти городах, что еще больше увеличило нагрузку на оставшиеся учреждения. Судя по всему, польские власти не осознают проблему. Это сложно не заметить. Минфин утвердил некоторые выплаты больницам, однако выделенной суммы не хватит, чтобы покрыть все долги и обеспечить нормальную работу медучреждений.

Итак, давайте посмотрим, сколько времени требуется полякам, чтобы попасть к врачу. В среднем записаться к специалисту получится только через 3,5 месяца. Консультации у аллерголога можно ждать до полугода, а обследование МРТ может занять более года. В неврологии время ожидания – более 9,5 месяца, в ортопедии – без малого 9, что существенно превышает допустимые сроки для лечения ряда заболеваний. И даже в отделениях экстренной помощи пациенты могут находиться до 12-ти часов. А теперь сравним доступность медицины в наших странах. Возьмем такой показатель, как количество специалистов и пациентов, претендующих на его помощь. Если в Польше на 1000 человек приходится почти 2,5 врача (это один из самых низких уровней среди стран ЕС), то в Беларуси эта цифра в два раза больше. Даже в экстренных случаях медики не в состоянии ускорить процесс лечения. У 15-летнего Игоря из Познани дата консультации может быть назначена только через два года. Как польские семьи справляются с такой ситуацией? Отложенное здоровье – репортаж Александра Бойцова.

Игорь – активный подросток, увлекается гандболом и регулярно проходит медицинские осмотры. Недавно у него обнаружили шумы в сердце и гипертонию – опасные симптомы, которые могли быть связаны с перенесенной Covid-инфекцией. Мальчика направили к кардиологу на срочный осмотр. Но в системе Национального фонда здравоохранения ближайшая доступная дата – август 2026 года.

Катажина, мама Игоря:

Удивление было бешеным. Ближайшая дата – август, вероятно, 2026 года. Ждать два года консультации в кардиологической клинике – это не нормально. По словам представителей Национального фонда здоровья Wineswala, проблема в нехватке специалистов. В том числе в детской кардиологии. В Польше давно наблюдается дефицит на профильных специалистов.

Себастьян Криштек, Народный фонд здоровья:

Проблема в наличии специалистов. Мы не будем здесь прятаться за детскую кардиологию, это дефицитная специализация. Похожая ситуация складывается и в других областях медицины: в гастроэнтерологии, офтальмологии и аллергологии. Из-за длительных очередей многие пациенты вынуждены либо ждать годы, либо обращаться в частные клиники, где цена на первичный прием может достигать нескольких сотен злотых.