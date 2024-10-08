Представят Гродно в конкурсе «Семья года» – узнали, как воспитывают детей семья Савчук

Беларусь готовится отметить День матери. Завтра, 9 октября, стартует неделя родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это – самое подходящее время, чтобы еще раз вспомнить главные традиционные ценности нашей страны. Мы не перестаем равняться на тех, кто воспитывает детей в любви к семье и преданности Родине. А главное – показывают пример единства в масштабах республики.

Воспитывать детей в любви и прививать им традиционные семейные ценности. Это главные принципы, которых придерживаются Владимир и Ольга Савчук из Гродно. Семья многодетная, в ней подрастают 13-летняя Ксюша, Никита, которому 11 лет и Даник, ему скоро 9. У каждого свои желания, увлечения и характер.

Ксения Савчук: Мама с папой важны в моей жизни очень сильно. Они меня всегда поддерживают на всяких конкурсах вокальных. Мама всегда прическу и костюм делает, чтобы все было идеально. Папа просто поддерживает, то есть, «ты все сможешь, ты молодец».

Владимир Савчук:

Хочется каждому подарить тепло, что-то дать, объяснить, подготовить к жизни, стать другом, не только родителем. Ну и просто их любить, вот и все, это самое главное в семье.

Большая семья – огромное счастье. Многодетных в Беларуси с каждым годом становится больше. Приоритет социальной политики государства – поддерживать такие семьи. Ольга, к слову, тоже воспитывалась в семье, где росло трое детей. То, что родные братья и сестры – самые близкие люди, поняла еще в детстве. Их отношения и сейчас для многих пример.