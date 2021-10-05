В Минске появилась интерактивная карта с точками вакцинации от коронавируса

Новости Беларуси. В столице продолжается массовая вакцинация против COVID-19. Уже привиты более 460 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сделать прививку станет еще проще. Удобный пункт вакцинации в Минске можно найти с помощью интерактивной карты, которая охватывает всю территорию города. На ней отмечено 85 точек как в медицинских учреждениях, так и в крупных торговых центрах.

Каждый минчанин благодаря такой карте может определить, где находится ближайший к нему пункт вакцинации, и проложить удобный маршрут. Ноу-хау планируют внедрить и в регионах.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Одна из следующих акций – это COVID-патруль, «Стоп COVID», которая направлена на то, чтобы помочь нашим собственникам крупных объектов, деятельность которых связана с большим количеством пребывания одномоментно людей. Чтобы наши волонтеры могли помочь этим организациям выявить какие-то недостатки в плане обеспечения санитарных требований в области ограничения распространения коронавирусной инфекции, где-то указать на моменты, которые требуют дополнительного внимания.