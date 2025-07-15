В Польше на границе военный стрелял резиновыми пулями по мигрантам – министр обороны поддержал его действия

Министр обороны Польши публично поддержал жестокие действия военного, применившего резиновые пули против группы нелегальных мигрантов из Афганистана. Напомним, инцидент произошел 10 июля на восточной границе Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военный также ударил одного из мигрантов прикладом автомата. В ходе потасовки солдат получил легкое ранение, в то время как беженец – травмы головы. Афганец задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы. В связи с инцидентом польская прокуратура начала проверку, чтобы установить, не превысил ли военный свои полномочия.