В Польше на границе военный стрелял резиновыми пулями по мигрантам – министр обороны поддержал его действия

Военный также ударил одного из мигрантов прикладом автомата. В ходе потасовки солдат получил легкое ранение, в то время как беженец – травмы головы. Афганец задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы. В связи с инцидентом польская прокуратура начала проверку, чтобы установить, не превысил ли военный свои полномочия.