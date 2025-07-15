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В Польше на границе военный стрелял резиновыми пулями по мигрантам – министр обороны поддержал его действия

15 июля 2025 07:09
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Министр обороны Польши публично поддержал жестокие действия военного, применившего резиновые пули против группы нелегальных мигрантов из Афганистана. Напомним, инцидент произошел 10 июля на восточной границе Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше на границе военный стрелял резиновыми пулями по мигрантам – министр обороны поддержал его действия-2

Военный также ударил одного из мигрантов прикладом автомата. В ходе потасовки солдат получил легкое ранение, в то время как беженец – травмы головы. Афганец задержан, ему грозит до 10 лет тюрьмы. В связи с инцидентом польская прокуратура начала проверку, чтобы установить, не превысил ли военный свои полномочия. 

# Польша

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