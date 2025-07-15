Первого тысячника на жатве чествовали в Гомельской области. Евгений Кабик трудится в агрокомбинате «Холмеч» Речицкого района. И первая намолоченная в регионе тысяча тонн зерновых отгружена из бункера именно его комбайна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Евгения это пятая жатва. Урожай в хозяйстве хороший. Поэтому к заветному рубежу приблизился быстро. И заслуга в этом всего коллектива. Уборочная кампания – командная работа. Здесь важна поддержка помощников и водителей.

Евгений Кабик, механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Холмеч»: Тружусь в хозяйстве 14 лет. Работаю уже пятый сезон на комбайне. Получил новый комбайн. Уже две тысячи намолотил в том году. В этом тысячу, но не ожидал набрать, но набрал. Урожай хороший.

Михаил Криштапович, директор сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Холмеч»:

Помогают нам «Беларуснефть», транспортное предприятие. Есть даже и такие, которые сами на период уборочной берут отпуск. Есть и такой товарищ, который приходит второй год к нам помогать в уборке. Зарплата по предприятию в период уборки всегда значительно выше. Возможность заработать есть. И не только комбайнерам, но и на отвозке, и на уборке соломы.

Хозяйства Гомельской области в эти дни активно убирают озимый ячмень. В регионе культура занимает 42 тысячи гектаров. Урожайность, по оценкам аграриев, на 20-30 % выше, чем в прошлом году. Вся техника укомплектована. На помощь хлеборобам пришли около 350 механизаторов промышленных предприятий. Задача для всех одна – убрать в срок и до последнего зернышка.