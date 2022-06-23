В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов ТИБО-2022. Какие разработки представили победители?

От идеи до успешного стартапа. В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов. В 2022 году он проводится в пятый раз и уже стал долгожданным событием в рамках Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мероприятие замечательное и очень важное в развитии нашей науки, технологии. Совместно с нашим технопарком города Минска в рамках проекта ТИБО мы выбирали лучшие стартап-проекты молодежи в виде проектов развития медицины, туризма, агротуризма. Было очень много предложений.

Участникам выпала уникальная возможность представить свои проекты в сфере инновационной деятельности менторам, потенциальным инвесторам и бизнес-партнерам. Это поспособствует продвижению белорусских разработок на международном уровне.

Надежда Лазаревич:

Выбрали лучшие из лучших, и я надеюсь, что эти проекты перерастут в хороший, серьезный бизнес. Был проект по развитию наших замечательных мест на территории Республики Беларусь. Экскурсионный продукт, где, в каких местах можно ту или иную историческую ценность увидеть, исторические места посетить – это в онлайн. Замечательный проект, развитие нашего агротуризма и изучения нашей замечательной страны. Мингорисполком и Технопарк города Минска с огромным удовольствием участвовали в выборе победителей, и также будет участвовать в их дальнейшей жизни.

20 финалистов проявили себя перед экспертами. Основной вектор разработок этого года: медицина и медтехника, IT-решения для бизнеса, образовательные проекты и другое

Глеб Уселенок, призер второй степени в номинации «Лучший молодежный стартап-проект»:

Мы разработали программу для проведения нейропсихологической диагностики: мобильное приложение, которое может быть использовано во всех сферах, где нужна точная диагностика свойств психики человека. Он высокоточный, достоверный и плюс в том, что небольшое обучение специалиста, около часа занимает, и он может проводить нейропсихологическую диагностику при помощи нашего мобильного приложения.

А вот Андрей Мамаев нашел способ производства высокоактивного угля из отходов деревообработки и дальнейшего его использования для очистки сточных вод. Небольшая стоимость и качество нового продукта позволят прибыльно производить его в Беларуси и успешно перерабатывать отходы лесной промышленности.

Андрей Мамаев, призер первой степени в номинации «Лучший молодежный стартап-проект»:

Я работал над проектом получения активированного угля из опилок. Над проектом я начал работать с сентября. Я выпускник Национального детского технопарка. Нашей стране нужен сорбент – активированный уголь, но у нас он не производится, поэтому с сентября мы работали и разработали уникальный сорбент, который может применяться в ликеро-водочной промышленности, медицине, для чистки воды и воздуха.