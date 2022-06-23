Прямой эфир

В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов ТИБО-2022. Какие разработки представили победители?

23 июня 2022 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От идеи до успешного стартапа. В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов. В 2022 году он проводится в пятый раз и уже стал долгожданным событием в рамках Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов ТИБО-2022. Какие разработки представили победители?-1

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мероприятие замечательное и очень важное в развитии нашей науки, технологии. Совместно с нашим технопарком города Минска в рамках проекта ТИБО мы выбирали лучшие стартап-проекты молодежи в виде проектов развития медицины, туризма, агротуризма. Было очень много предложений.

В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов ТИБО-2022. Какие разработки представили победители?-4

Участникам выпала уникальная возможность представить свои проекты в сфере инновационной деятельности менторам, потенциальным инвесторам и бизнес-партнерам. Это поспособствует продвижению белорусских разработок на международном уровне.

В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов ТИБО-2022. Какие разработки представили победители?-7

Надежда Лазаревич:
Выбрали лучшие из лучших, и я надеюсь, что эти проекты перерастут в хороший, серьезный бизнес. Был проект по развитию наших замечательных мест на территории Республики Беларусь. Экскурсионный продукт, где, в каких местах можно ту или иную историческую ценность увидеть, исторические места посетить – это в онлайн. Замечательный проект, развитие нашего агротуризма и изучения нашей замечательной страны. Мингорисполком и Технопарк города Минска с огромным удовольствием участвовали в выборе победителей, и также будет участвовать в их дальнейшей жизни.

В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов ТИБО-2022. Какие разработки представили победители?-10

20 финалистов проявили себя перед экспертами. Основной вектор разработок этого года: медицина и медтехника, IT-решения для бизнеса, образовательные проекты и другое

В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов ТИБО-2022. Какие разработки представили победители?-13

Глеб Уселенок, призер второй степени в номинации «Лучший молодежный стартап-проект»:
Мы разработали программу для проведения нейропсихологической диагностики: мобильное приложение, которое может быть использовано во всех сферах, где нужна точная диагностика свойств психики человека. Он высокоточный, достоверный и плюс в том, что небольшое обучение специалиста, около часа занимает, и он может проводить нейропсихологическую диагностику при помощи нашего мобильного приложения.

В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов ТИБО-2022. Какие разработки представили победители?-16

А вот Андрей Мамаев нашел способ производства высокоактивного угля из отходов деревообработки и дальнейшего его использования для очистки сточных вод. Небольшая стоимость и качество нового продукта позволят прибыльно производить его в Беларуси и успешно перерабатывать отходы лесной промышленности.

В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов ТИБО-2022. Какие разработки представили победители?-19

Андрей Мамаев, призер первой степени в номинации «Лучший молодежный стартап-проект»:
Я работал над проектом получения активированного угля из опилок. Над проектом я начал работать с сентября. Я выпускник Национального детского технопарка. Нашей стране нужен сорбент – активированный уголь, но у нас он не производится, поэтому с сентября мы работали и разработали уникальный сорбент, который может применяться в ликеро-водочной промышленности, медицине, для чистки воды и воздуха.

В Минске подвели итоги конкурса стартап-проектов ТИБО-2022. Какие разработки представили победители?-22

Были представлены и другие разработки в сфере сельского хозяйства. Первый стартап в этой секции – дрон, распыляющий над полем воду и пестициды. Устройство охватывает территорию в два гектара и способно самостоятельно летать по маршрутам полива, а затем возвращаться в указанную точку. Международные эксперты и отечественные специалисты отметили как высокий уровень организации деловой программы форума, так и актуальность экспозиций выставки. Пожелаем участникам творческих успехов и вдохновения.

# Технологии # общество # Надежда Лазаревич # Глеб Уселенок # Андрей Мамаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На очереди Гродно. Что увидят 23 июня ребята из «Поезда Памяти»?
23 июня 2022 07:03

На очереди Гродно. Что увидят 23 июня ребята из «Поезда Памяти»?

В Бресте проходит Х Белорусско-Российский молодёжный форум
23 июня 2022 06:22

В Бресте проходит Х Белорусско-Российский молодёжный форум

Наталья Кочанова: от того, как депутаты работают на местах, граждане оценивают власть
23 июня 2022 06:12

Наталья Кочанова: от того, как депутаты работают на местах, граждане оценивают власть