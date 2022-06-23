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На очереди Гродно. Что увидят 23 июня ребята из «Поезда Памяти»?

23 июня 2022 07:03
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Новости Беларуси. Следующая станция – Гродно. «Поезд Памяти» 23 июня прибывает в город над Неманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 22 июня состав отправился далее по маршруту белорусско-российского патриотического проекта, в котором принимают участие 200 школьников обеих стран.  

На очереди Гродно. Что увидят 23 июня ребята из «Поезда Памяти»?-1

В пути ребята проведут 12 дней и посетят 15 городов. Наша съемочная группа сопровождает юных пассажиров и ежедневно делится со зрителями «Путевыми дневниками Поезда Памяти». Стартовали мероприятия в Брестской крепости. Для школьников провели экскурсии по мемориальному комплексу. Накануне ночью они приняли участие в митинге-реквиеме, посвященном годовщине начала Великой Отечественной войны, а на рассвете понаблюдали за реконструкцией обороны легендарной цитадели (подробности здесь). Отдохнув после бессонной ночи, ребята отправились в Беловежскую пущу.  

На очереди Гродно. Что увидят 23 июня ребята из «Поезда Памяти»?-4

В Гродно участников «Поезда Памяти» ждет не менее насыщенная программа. В парке Жилибера они посетят выставочную площадку «Добрососедство под открытым небом», возложат цветы к памятнику воинам и партизанам у мемориала «Вечный огонь», примут участие в открытом уроке исторической правды «Два государства – одна судьба». Вечером снова в путь. Следующая остановка – Витебск. Следите за путевыми дневниками в вечернем информационном эфире СТВ и станьте виртуальными попутчиками пассажиров «Поезда Памяти».  

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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