На очереди Гродно. Что увидят 23 июня ребята из «Поезда Памяти»?

Новости Беларуси. Следующая станция – Гродно. «Поезд Памяти» 23 июня прибывает в город над Неманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 22 июня состав отправился далее по маршруту белорусско-российского патриотического проекта, в котором принимают участие 200 школьников обеих стран.

В пути ребята проведут 12 дней и посетят 15 городов. Наша съемочная группа сопровождает юных пассажиров и ежедневно делится со зрителями «Путевыми дневниками Поезда Памяти». Стартовали мероприятия в Брестской крепости. Для школьников провели экскурсии по мемориальному комплексу. Накануне ночью они приняли участие в митинге-реквиеме, посвященном годовщине начала Великой Отечественной войны, а на рассвете понаблюдали за реконструкцией обороны легендарной цитадели (подробности здесь). Отдохнув после бессонной ночи, ребята отправились в Беловежскую пущу.