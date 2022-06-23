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Наталья Кочанова: от того, как депутаты работают на местах, граждане оценивают власть

23 июня 2022 06:12
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Новости Беларуси. Депутаты всех уровней должны жить жизнью людей, и здесь не должно быть формализма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании Президиума сделала акцент на работе народных избранников.  

Наталья Кочанова: от того, как депутаты работают на местах, граждане оценивают власть-1

В верхней палате белорусского парламента обсудили работу председателей областных Советов депутатов по активизации деятельности сельских Советов в решении вопросов жизнеобеспечения населения. Решения местной власти касаются большинства граждан.  

Наталья Кочанова: от того, как депутаты работают на местах, граждане оценивают власть-4

Например, благоустройство территории и наведение порядка, выполнение государственных социальных стандартов. Поэтому важнейшим направлением деятельности местных органов самоуправления была и остается работа с людьми. Наталья Кочанова отметила, что от того, как депутаты работают на местах, граждане в целом оценивают власть.  

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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