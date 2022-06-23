Наталья Кочанова: от того, как депутаты работают на местах, граждане оценивают власть

Новости Беларуси. Депутаты всех уровней должны жить жизнью людей, и здесь не должно быть формализма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании Президиума сделала акцент на работе народных избранников.

В верхней палате белорусского парламента обсудили работу председателей областных Советов депутатов по активизации деятельности сельских Советов в решении вопросов жизнеобеспечения населения. Решения местной власти касаются большинства граждан.