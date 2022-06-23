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В Бресте проходит Х Белорусско-Российский молодёжный форум

23 июня 2022 06:22
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Новости Беларуси. В эти дни Брест стал городом, который принимает всех, кто стремится сохранить историю и память о Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные хранители будущего – это молодежь.  

В Бресте проходит Х Белорусско-Российский молодёжный форум-1

Белорусско-росийский форум объединил 60 ребят со всех уголков братских стран. Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет – представители общественных организаций, лидеры движений и активисты. Они предлагают свои идеи по объединению усилий в продвижении лучших инициатив. Планируется, что по итогам трех дней форума будет подписана резолюция и все предложения, внесенные в документ, будут реализованы в ближайшем будущем.  

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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