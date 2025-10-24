Лукашенко проводит совещание по развитию Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание в Витебске по развитию северного региона нашей страны, призывая к разработке четкого плана возрождения. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил серьезные проблемы, в том числе рост падежа скота и отставание в производстве, подчеркнув, что нельзя допустить стагнации.

Президент выразил обеспокоенность сокращением числа занятых в экономике и потерей «людей». В то же время он уверен, что Витебская область обладает потенциалом для развития благодаря своему местоположению, промышленной и образовательной базе.

«Наши люди здесь ждут не просто перемен, а четкого плана возрождения региона. И мы это обеспечим», – заключил Президент.

Фото: president.gov.by