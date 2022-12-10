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ГПК: латвийские силовики снова вытеснили беженца на территорию Беларуси

10 декабря 2022 08:56
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Новости Беларуси. Преступления против беженцев продолжают совершать наши европейские соседи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госпогранкомитет обнародовал очередные свидетельства. На белорусско-латвийской границе 9 декабря без сознания обнаружен мужчина. При себе у него была копия паспорта гражданина Сирии.  

ГПК: латвийские силовики снова вытеснили беженца на территорию Беларуси-1

Белорусские пограничники оказали иностранцу первую помощь и вызвали медиков. С признаками истощения и обморожения его доставили в реанимацию браславской больницы. Врачи диагностировали у беженца сахарный диабет, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Установлено, что латвийские силовики вытеснили иностранца на белорусскую территорию.  

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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