ГПК: латвийские силовики снова вытеснили беженца на территорию Беларуси

Новости Беларуси. Преступления против беженцев продолжают совершать наши европейские соседи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госпогранкомитет обнародовал очередные свидетельства. На белорусско-латвийской границе 9 декабря без сознания обнаружен мужчина. При себе у него была копия паспорта гражданина Сирии.

Белорусские пограничники оказали иностранцу первую помощь и вызвали медиков. С признаками истощения и обморожения его доставили в реанимацию браславской больницы. Врачи диагностировали у беженца сахарный диабет, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Установлено, что латвийские силовики вытеснили иностранца на белорусскую территорию.