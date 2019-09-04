В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации

Новости Беларуси. На горячую линию нашего телеканала обратились инициативные граждане, которые попросили разобраться в ситуации с наземным переходом на железнодорожном вокзале Минск-Пассажирский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История получила развитие после того, как группу подростков остановили правоохранители за нарушение правил перехода. Дети, вопреки установленным знакам, перешли пути. И все, казалось бы, правомерно, вот только запрещающая навигация у родителей вызывает нарекания – мол, попробуй разбери: где и что запрещено. Подробности в сюжете Анастасии Дехтяр.

Железнодорожный вокзал Минск-Пассажирский – еще тот лабиринт: десятки тоннелей, переходов. Попасть на перрон можно из зала ожидания, прокатившись на траволаторе, и низом, преодолев лестницу. Навигация вполне понятная, информтабло повсюду.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

О том, что здесь есть наземный переход, знают скорее бывалые и те, кто их ненароком заметил. Понятно: здесь срезать и быстро очутиться на привокзальной площади. Понятное дело, это облегчает жизнь тем, кто торопится или идет с тяжелым багажом.

Вот только это незаконно. Алла Владимировна стала заложницей «непонятной» ситуации: ее сына записали в нарушители. Минчанка, побывав на месте «преступления», начала свое расследование и пришла к выводу, что запрещающие знаки словно «невидимки», а значит, плохо предупреждают об опасности.

Алла Данилова:

Если бы на уровне глаз у этого перехода была черта, написано «стоп, только для служебного пользования»… Я уже не говорю о том, что было бы неплохо какой-то автоматизированный шлагбаум, чтобы люди понимали, что здесь ходить нельзя, потому что, во-первых, это опасно, а во-вторых, это проход только для служебного пользования.

Я обратилась в компетентные органы с инициативой, что этот переход необходимо обозначить таким образом, чтобы люди однозначно понимали, что здесь ходить могут только работники железной дороги.

На каждом перроне на мачтах установлены таблички. Высоко на красном фоне лаконичное «проход запрещен». Дублируются и указатели «служебный проход». Однако Алла Данилова бьет аргументами: мол, непонятно, в какую сторону распространяется сила знака – на рельсы, что ли? Да и на трехметровой высоте уставший пассажир, навьюченный поклажей, может нечаянно пропустить предупреждение и зайти в запретную зону.

Мы расположились в засаде – посмотреть, что на самом деле. Каких-то полчаса, и настоящий караван нарушителей. Трафик нарастает с приходом электрички, едва успеваем фиксировать. Теряемся в догадках: то ли смелым пассажирам закон не писан, то ли в потенциально опасной зоне не до того, чтобы по сторонам смотреть.

– Здесь же запрещен проход!

– Как это запрещен?

– А вы не знали?

– Я не знала.

– А почему вы нарушаете?

– В смысле?

– Это же здесь переход.

– А здесь все переходят.

– Все, большое такое не повторится.

– Так можно же по настилу.

– Кто сказал?

– Моя семья железнодорожников.

– Написано «проход запрещен».

– Где?

– Ну вот там вот, видите? С той стороны.

В администрации вокзала признаются: письмо гражданки поставило в тупик. На деле информационные конструкции-то есть, установка соответствует нормам безопасности. Да и как вообще в сознание пешеходов то, что действительно прописано?

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции Минск-Пассажирский, начальник вокзала:

Переходы в одном уровне с головкой рельса (в нашем случае в одном уровне с головкой рельса) устраиваются только в том случае, если нет переходов в разных уровнях. На станции Минск-Пассажирский в разных уровнях два тоннеля. Вся навигация вокзала выводит пассажиров с платформ в тоннели либо в конкорс. К краям платформ навигация не ведет пассажиров. Также, согласно госту, установлены знаки, запрещающие выход с платформ на технологические проходы и проезды.