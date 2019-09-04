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В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации

04 сентября 2019 15:59
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Новости Беларуси. На горячую линию нашего телеканала обратились инициативные граждане, которые попросили разобраться в ситуации с наземным переходом на железнодорожном вокзале Минск-Пассажирский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-1

История получила развитие после того, как группу подростков остановили правоохранители за нарушение правил перехода. Дети, вопреки установленным знакам, перешли пути. И все, казалось бы, правомерно, вот только запрещающая навигация у родителей вызывает нарекания – мол, попробуй разбери: где и что запрещено.

Подробности в сюжете Анастасии Дехтяр.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-4

Железнодорожный вокзал Минск-Пассажирский – еще тот лабиринт: десятки тоннелей, переходов. Попасть на перрон можно из зала ожидания, прокатившись на траволаторе, и низом, преодолев лестницу. Навигация вполне понятная, информтабло повсюду.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-7

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
О том, что здесь есть наземный переход, знают скорее бывалые и те, кто их ненароком заметил. Понятно: здесь срезать и быстро очутиться на привокзальной площади. Понятное дело, это облегчает жизнь тем, кто торопится или идет с тяжелым багажом.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-10

Вот только это незаконно. Алла Владимировна стала заложницей «непонятной» ситуации: ее сына записали в нарушители. Минчанка, побывав на месте «преступления», начала свое расследование и пришла к выводу, что запрещающие знаки словно «невидимки», а значит, плохо предупреждают об опасности.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-13

Алла Данилова:
Если бы на уровне глаз у этого перехода была черта, написано «стоп, только для служебного пользования»… Я уже не говорю о том, что было бы неплохо какой-то автоматизированный шлагбаум, чтобы люди понимали, что здесь ходить нельзя, потому что, во-первых, это опасно, а во-вторых, это проход только для служебного пользования.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-16

Я обратилась в компетентные органы с инициативой, что этот переход необходимо обозначить таким образом, чтобы люди однозначно понимали, что здесь ходить могут только работники железной дороги.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-19

На каждом перроне на мачтах установлены таблички. Высоко на красном фоне лаконичное «проход запрещен». Дублируются и указатели «служебный проход». Однако Алла Данилова бьет аргументами: мол, непонятно, в какую сторону распространяется сила знака – на рельсы, что ли? Да и на трехметровой высоте уставший пассажир, навьюченный поклажей, может нечаянно пропустить предупреждение и зайти в запретную зону.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-22

Мы расположились в засаде – посмотреть, что на самом деле. Каких-то полчаса, и настоящий караван нарушителей. Трафик нарастает с приходом электрички, едва успеваем фиксировать. Теряемся в догадках: то ли смелым пассажирам закон не писан, то ли в потенциально опасной зоне не до того, чтобы по сторонам смотреть.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-25

– Здесь же запрещен проход!
– Как это запрещен?

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-28

– А вы не знали?
– Я не знала.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-31

– А почему вы нарушаете?
– В смысле?

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-34

– Это же здесь переход.
– А здесь все переходят.
– Все, большое такое не повторится.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-37

– Так можно же по настилу.
– Кто сказал?
– Моя семья железнодорожников.
– Написано «проход запрещен».
– Где?
– Ну вот там вот, видите? С той стороны.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-40

В администрации вокзала признаются: письмо гражданки поставило в тупик. На деле информационные конструкции-то есть, установка соответствует нормам безопасности. Да и как вообще в сознание пешеходов то, что действительно прописано?

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-43

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции Минск-Пассажирский, начальник вокзала:
Переходы в одном уровне с головкой рельса (в нашем случае в одном уровне с головкой рельса) устраиваются только в том случае, если нет переходов в разных уровнях. На станции Минск-Пассажирский в разных уровнях два тоннеля. Вся навигация вокзала выводит пассажиров с платформ в тоннели либо в конкорс. К краям платформ навигация не ведет пассажиров. Также, согласно госту, установлены знаки, запрещающие выход с платформ на технологические проходы и проезды.

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-46

Переходить по технологическому переходу имеют право лишь железнодорожники: они проходят специальный инструктаж. Да и дополнительные меры предупреждения на каждом углу вряд ли смогут остановить тех, кто пытается вопреки безопасности пройти напролом. И это, пожалуй, правда любых дорожно-пешеходных отношений – вспомнить тот же МКАД и двухметровый отбойник. Неужели и здесь нужна инструкция по правилам перехода?

В Минске подросток переходил на вокзале ж/д пути по «спорному» переходу и попался. Разбираемся в ситуации-49

# Белорусская железная дорога # общество # Анастасия Дехтяр # Алла Данилова # Александр Николюк # Фотофакт

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