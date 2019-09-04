Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»

Чтобы познакомиться поближе с фермерскими хозяйствами Минской области, корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в Смолевичский район. О Владимире Крапивке знают многие. Любовь к земельному делу мужчине привили дедушка и отец.

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичскогом районе:

Я помню себя уже с третьего класса: я ставил опыты по картофелю. Выращивал несколько сортов и сравнивал урожайность белорусского картофеля, картофеля, привезенного из Краснодара. Когда окончил школу, поступил в Сальский сельскохозяйственный техникум. Закончил его. После армии поступил в Москве во Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования. Параллельно работал бригадиром, потом главным агрономом, потом заместителем председателя 7 лет. партия меня, единственного беспартийного, поставила председателем колхоза «Дружба». И когда начали присоединять к этому колхозу фабрики, я это название забрал себе, добавил букву «К». На этой земле работаю уже 16-й год. Все построили, создали своими руками.

В распоряжении Владимира Александровича 298 гектаров земли. Из них 120 – под картофель, 40 – под лук, 30 – под капусту, по 20 – на морковь и свёклу. Особая гордость – перцы, томаты и арбузы. Они растут под открытым небом. Лишь небольшой процент занимают теплицы под отдельные сорта перца. Есть и свой яблоневый сад. Справляться с работой на земле помогают сын и дочь. Они тоже напрямую связаны с фермерским делом.

Владимир Крапивка:

Мы начинали вместе с сыном на этом фермерском хозяйстве. Года 4 сын проработал. Вижу, сын уже «штанишки надел» – пусть идет на свои хлеба. Если при тебе будут дети сидеть, они не будут развиваться. Он открыл собственное хозяйство. Занимается выращиванием зелени, выращивает свеклу, картофель. Все это перерабатывает и тоже продает. Если я просто все это вырастил и продал, то он это перерабатывает. У него сотни магазинов, с сетями работает. Мне уже это тяжело. Самое главное – научить детей работать. Дочь тоже закончила академию, магистратуру, работала со мной. А потом пошла работать в комитет сельского хозяйства специалистом по средствам защиты растений.

Девушка на землях отца проводила эксперименты по выращиванию арбузов и созданию новых сортов. С одним из докторов наук издала две книги. За проделанную работу была удостоена Президентской премии. Сам же Владимир Крапивка существующим инструкциям в агрономии не особо доверяет. В этом деле, говорит, ещё нужна интуиция и любовь к земле. А самый полезный опыт – практический.

Владимир Крапивка:

Голландские фирмы издают целые книжки. Но если ты не сможешь читать между строк, они никогда не поделятся своим опытом.

По каждому овощу или фрукту у фермера несколько десятков сортов. Например, лука – 43 вида. Из года в год на грядках новый продукт. Они отличаются и по размеру, и по вкусу. На белорусских землях мужчина выращивает и «иностранцев», но приоритет всё равно отдаёт отечественным семенам. И дело вовсе не в патриотизме, чистая наука фермерства.

Владимир Крапивка:

В этом году самые лучшие – белорусские сорта. Голландские сорта требовательные к питанию, к влаге, солнцу. Они не раскрыли полностью свой потенциал. А наши нетребовательные. Голландцы берут внешним видом. «Клеймо» товарного вида и на белорусских арбузах. Они меньше привычных – астраханских. Но по вкусу ничем не хуже. А главное – они полезнее. В нашей ягоде больше фруктозы.

Владимир Крапивка – один из первых производителей арбузов на территории Беларуси. Фрукт неприхотливый. Главный компонент для роста – солнце. А этим летом его было вполне достаточно. Пробовал свои силы фермер и в производстве дыни, но там одного тепла мало. Под каждый фрукт нужна дощечка, чтобы плод не успевал гнить. Рядом с полосатыми – яркие перцы. Сорт – белорусский «Парнас». Для них этим летом условия также отличные.

При выращивании продуктов в этом хозяйстве никаких добавок не используют. Удобрения – только органические. Томаты и кустики с перцами ничем не опрыскиваются. С сорняками сражаются фрезой и ручной прополкой.

Владимир Крапивка:

Готовим органику, вносим. Землю надо смотреть. Каждая партия сдается и проверяется. Вредителей тут тоже больших нет. Самое большое лекарство – это солнце. Химия никакая не применяется. У Владимира Крапивки ещё множество планов. Это и эксперименты в выращивании новых сортов, и укрепление технической базы. Первостепенная задача – приобрести картофелеуборочный комбайн и трактор.