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Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»

04 сентября 2019 12:58
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Чтобы познакомиться поближе с фермерскими хозяйствами Минской области, корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в Смолевичский район. О Владимире Крапивке знают многие. Любовь к земельному делу мужчине привили дедушка и отец.

Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»-1

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичскогом районе:
Я помню себя уже с третьего класса: я ставил опыты по картофелю. Выращивал несколько сортов и сравнивал урожайность белорусского картофеля, картофеля, привезенного из Краснодара. Когда окончил школу, поступил в Сальский сельскохозяйственный техникум. Закончил его. После армии поступил в Москве во Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования. Параллельно работал бригадиром, потом главным агрономом, потом заместителем председателя 7 лет.

партия меня, единственного беспартийного, поставила председателем колхоза «Дружба». И когда начали присоединять к этому колхозу фабрики, я это название забрал себе, добавил букву «К». На этой земле работаю уже 16-й год. Все построили, создали своими руками.

Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»-4

В распоряжении Владимира Александровича 298 гектаров земли. Из них 120 – под картофель, 40 – под лук, 30 – под капусту, по 20 – на морковь и свёклу. Особая гордость – перцы, томаты и арбузы. Они растут под открытым небом. Лишь небольшой процент занимают теплицы под отдельные сорта перца. Есть и свой яблоневый сад. Справляться с работой на земле помогают сын и дочь. Они тоже напрямую связаны с фермерским делом.

Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»-7

Владимир Крапивка:
Мы начинали вместе с сыном на этом фермерском хозяйстве. Года 4 сын проработал.

Вижу, сын уже «штанишки надел» пусть идет на свои хлеба. Если при тебе будут дети сидеть, они не будут развиваться. Он открыл собственное хозяйство.

Занимается выращиванием зелени, выращивает свеклу, картофель. Все это перерабатывает и тоже продает. Если я просто все это вырастил и продал, то он это перерабатывает. У него сотни магазинов, с сетями работает. Мне уже это тяжело. Самое главное – научить детей работать. Дочь тоже закончила академию, магистратуру, работала со мной. А потом пошла работать в комитет сельского хозяйства специалистом по средствам защиты растений.

Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»-10

Девушка на землях отца проводила эксперименты по выращиванию арбузов и созданию новых сортов. С одним из докторов наук издала две книги. За проделанную работу была удостоена Президентской премии.

Сам же Владимир Крапивка существующим инструкциям в агрономии не особо доверяет. В этом деле, говорит, ещё нужна интуиция и любовь к земле. А самый полезный опыт – практический.

Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»-13

Владимир Крапивка:
Голландские фирмы издают целые книжки. Но если ты не сможешь читать между строк, они никогда не поделятся своим опытом.

Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»-16

По каждому овощу или фрукту у фермера несколько десятков сортов. Например, лука – 43 вида. Из года в год на грядках новый продукт. Они отличаются и по размеру, и по вкусу. На белорусских землях мужчина выращивает и «иностранцев», но приоритет всё равно отдаёт отечественным семенам. И дело вовсе не в патриотизме, чистая наука фермерства.

Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»-19

Владимир Крапивка:
В этом году самые лучшие – белорусские сорта. Голландские сорта требовательные к питанию, к влаге, солнцу. Они не раскрыли полностью свой потенциал. А наши нетребовательные. Голландцы берут внешним видом.

«Клеймо» товарного вида и на белорусских арбузах. Они меньше привычных – астраханских. Но по вкусу ничем не хуже. А главное – они полезнее. В нашей ягоде больше фруктозы.

Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»-22

Владимир Крапивка – один из первых производителей арбузов на территории Беларуси. Фрукт неприхотливый. Главный компонент для роста – солнце. А этим летом его было вполне достаточно.

Пробовал свои силы фермер и в производстве дыни, но там одного тепла мало. Под каждый фрукт нужна дощечка, чтобы плод не успевал гнить. Рядом с полосатыми – яркие перцы. Сорт – белорусский «Парнас». Для них этим летом условия также отличные.

Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»-25

При выращивании продуктов в этом хозяйстве никаких добавок не используют. Удобрения – только органические. Томаты и кустики с перцами ничем не опрыскиваются. С сорняками сражаются фрезой и ручной прополкой.

Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»-28

Владимир Крапивка:
Готовим органику, вносим. Землю надо смотреть. Каждая партия сдается и проверяется. Вредителей тут тоже больших нет. Самое большое лекарство – это солнце. Химия никакая не применяется.

У Владимира Крапивки ещё множество планов. Это и эксперименты в выращивании новых сортов, и укрепление технической базы. Первостепенная задача – приобрести картофелеуборочный комбайн и трактор.

Фермер Владимир Крапивка: «Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел?»-31

Владимир Крапивка:
Разве есть большее удовольствие, чем то, что вырастил – сам сорвал, съел? Прошел по своему полю – особенно, вечерами. Смотрю, анализирую, любуюсь – это моя жизнь. Это любовь к природе, а это значит – любовь к Родине!

# Фермеры в Беларуси # общество # Игорь Крапивка

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