В Минске планируют создать единый портал социальных услуг. Какую помощь можно будет получить?

Новости Беларуси. В Минске планируют создать единый портал социальных услуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У минчан появится возможность отправлять свои запросы различными способами связи. Будет налажена работа чат-ботов в мессенджерах. Также организуют центр по приему сообщений от людей с нарушением слуха. Одна из инноваций – интерактивная карта. Это упросит поиск центров для оказания соцуслуг. Она станет удобным навигатором и поможет построить маршрут из одной точки в другую. На портале также укажут все контактные телефоны.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Идея у нас возникла, отвечая на запросы минчан, которые ищут у нас, действительно, услуги. Сегодня территориальный центр социального обслуживания населения оказывает более сотни услуг, включенных в перечень социальных услуг. Поэтому возникла идея такая: централизовать и создать контакт-центр, где человек, просто изложив свою ситуацию, наши работники определят, в какой помощи он нуждается, и оперативно окажут эту помощь.