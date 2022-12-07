Прямой эфир

Президент Беларуси 8-9 декабря совершит рабочий визит в Кыргызстан

07 декабря 2022 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси завтра, 8 декабря, направится с рабочим визитом в Кыргызстан. В Бишкеке состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси 8-9 декабря совершит рабочий визит в Кыргызстан-1

Повестка саммита ЕАЭС – около 20 пунктов: развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, работа по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на 2023 год и другие вопросы.

Ожидается, что во время заседания Александр Лукашенко озвучит предложения белорусской стороны по стратегическим направлениям развития Евразийского экономического союза, касающиеся дальнейшего углубления интеграции и обеспечения устойчивости национальных экономик.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый из нас должен стремиться подрожать ей в этом служении. Как праздновать Введение в храм Пресвятой Богородицы?
07 декабря 2022 11:46

Каждый из нас должен стремиться подрожать ей в этом служении. Как праздновать Введение в храм Пресвятой Богородицы?

Наша плоть имеет слабость ко греху. Что нужно делать в Рождественский пост?
07 декабря 2022 11:36

Наша плоть имеет слабость ко греху. Что нужно делать в Рождественский пост?

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2023 год
07 декабря 2022 11:09

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2023 год