Президент Беларуси 8-9 декабря совершит рабочий визит в Кыргызстан

Президент Беларуси завтра, 8 декабря, направится с рабочим визитом в Кыргызстан. В Бишкеке состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка саммита ЕАЭС – около 20 пунктов: развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, работа по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на 2023 год и другие вопросы.

Ожидается, что во время заседания Александр Лукашенко озвучит предложения белорусской стороны по стратегическим направлениям развития Евразийского экономического союза, касающиеся дальнейшего углубления интеграции и обеспечения устойчивости национальных экономик.